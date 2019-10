"Ein reiner Elektroantrieb ist nicht immer die beste Lösung" (FOTO)

Frankfurt (ots) -Bei der Vorstellung der jüngsten elektrifizierten Kia-Modelleerläuterte Deutschland-Geschäftsführer Steffen Cost die breitangelegte Antriebsstrategie der Marke.In der Elektromobilität ist Kia seit langem eine treibende Kraft.2004 präsentierte die Marke eine Studie mit Brennstoffzellenantrieb,2009 ging in Korea der erste Kia-Hybrid in Serie, 2011 das ersteModell mit batterieelektrischem Antrieb, 2016 kamen Plug-in-Hybridehinzu und 2018 48-Volt-Mildhybride. Wie praxisorientiert Kia seineModellpalette elektrifiziert, zeigen auch die reichweitenstarkenElektrofahrzeuge e-Niro und e-Soul (bis zu 455 bzw. 452 km*), die aufäußerst positive Medienresonanz gestoßen sind ("Der Kia e-Niro istmein Auto des Jahres 2019", Test-Fazit in "Auto Bild", Ausgabe38/2019). Im europäischen Kia-Entwicklungszentrum in Rüsselsheimpräsentierte der Hersteller jetzt im Rahmen einer Fahrvorstellungseine jüngsten elektrifizierten Modelle: die neuen Hybrid- undPlug-in-Hybrid-Versionen des Crossovers Niro* sowie dieMildhybrid-Variante des Sportage 1.6 CRDi, durch die nun alleDieselversionen des Kompakt-SUVs mit der innovativen48-Volt-Technologie erhältlich sind.Steffen Cost, Geschäftsführer von Kia Motors Deutschland,erläuterte bei der Gelegenheit die breit angelegte Antriebsstrategiedes Herstellers. Zum einen treibe Kia die E-Mobilität konsequentweiter voran. So steige der Anteil an Fahrzeugen mit elektrifiziertemAntrieb europaweit im Jahr 2019 voraussichtlich auf rund 13 Prozentder Kia-Neuzulassungen. Zum anderen unternehme die Marke weiterhingroße Anstrengungen bei der Optimierung von Benzinern und Dieseln."Denn noch für lange Zeit wird der überwiegende Teil der Neufahrzeugein Deutschland mit einem Verbrenner ausgerüstet sein", sagte Cost.Das hänge maßgeblich mit den Rahmenbedingungen zusammen. "Solange dieLadeinfrastruktur und die Ladefähigkeit der Fahrzeuge noch nicht vollentwickelt sind, und vor allem, solange rund die Hälfte des Stroms inDeutschland aus fossilen Brennstoffen erzeugt wird, ist ein reinerElektroantrieb nicht immer die beste und sauberste Lösung. WelcherAntrieb optimal ist, hängt - zumindest heute noch - ganz entscheidendvon der Nutzungsart ab." Für Pendler, die im Speckgürtel vonGroßstädten wohnen und ihr Fahrzeug zu Hause aufladen können, sei einElektrofahrzeug schon jetzt die richtige Wahl. Wer beruflich mehrerehundert Kilometer am Tag fährt, der sei heute mit einem Diesel, vorallem in Kombination mit Hybrid- oder Mildhybridsystem, besserbedient. Und wer häufiger längere Strecken fahre, aber im städtischenBereich dennoch sauber unterwegs sein möchte, für den sei einPlug-in-Hybrid ideal, so Cost.Für alle drei Nutzungsarten habe Kia schon heute attraktive,wettbewerbsfähige Fahrzeuge zu bieten. "Wir werden bis 2025 rund 25weitere Modelle und Modellvarianten mit elektrifiziertem Antriebeinführen, darunter unser erstes serienmäßigesBrennstoffzellenfahrzeug", so der Kia-Geschäftsführer. Zudem ist derHersteller unlängst zusammen mit seiner Konzernschwester Hyundai demeuropäischen Schnelllade-Netzwerk Ionity beigetreten. "Ab 2021 werdenwir Elektrofahrzeuge mit 800-Volt-Ladesystemen ausstatten, die diemaximale Ladeleistung der Ionity-Stationen von 350 Kilowatt vollausschöpfen können. Die Aufladung der Batterie von 20 auf 80 Prozentdauert dann nur noch sechs bis acht Minuten - also kaum länger alsein Tankstopp", erläuterte Cost.Über Kia MotorsDie Kia Motors Corporation, gegründet 1944, ist der ältesteFahrzeughersteller Koreas und der zehntgrößte Automobilherstellerweltweit. Die Marke mit dem Slogan "The Power to Surprise" vertreibtihre Fahrzeuge in 180 Ländern, verfügt weltweit über 14Automobilwerke und beschäftigt mehr als 51.000 Mitarbeiter. KiaMotors engagiert sich stark im Sportsponsoring und ist langjährigerPartner der FIFA, der UEFA und des Tennisturniers Australian Open. Imdeutschen Markt, wo Kia seinen Vertrieb 1993 startete, ist die Markedurch Kia Motors Deutschland vertreten. Die 100-prozentige Tochterder Kia Motors Corporation mit Sitz in Frankfurt am Main hat ihrenAbsatz seit 2010 um 80 Prozent gesteigert. 2018 erzielte Kia inDeutschland mit 65.797 Einheiten einen neuen Absatzrekord und einenMarktanteil von 1,9 Prozent. Im Segment der Hybrid- undElektrofahrzeuge lag der Kia-Marktanteil bei 6,4 Prozent. Ebenfallsin Frankfurt ansässig ist Kia Motors Europe, die europäischeVertriebs- und Marketingorganisation des Automobilherstellers, die 30Märkte betreut. Seit 2008 ist Kia in Europa kontinuierlich gewachsenund setzte hier 2018 rund 494.000 Einheiten ab.Seit 2010 gewährt die Marke für alle in Europa verkauften Neuwagendie 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie (max. 150.000 km, gemäß dengültigen Garantiebedingungen).* Die genannten Motorisierungen weisen die folgende Kraftstoff-bzw. Stromverbrauchswerte und CO2-Emissionswerte auf. Die Wertewurden nach dem neu eingeführten "Worldwide harmonized Light vehiclesTest Procedure" (WLTP) ermittelt. Um die Vergleichbarkeit mit dennach dem bisherigen Prüfverfahren (NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zuwahren, werden die entsprechend den geltenden Vorschriften korreliertzurückgerechneten Werte nach NEFZ-Standard ausgewiesen.Kia e-Soul mit 64-kWh-Batterie Stromverbrauch kombiniert 15,7kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/kmKia e-Niro mit 64-kWh-BatterieStromverbrauch kombiniert 15,9 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert0 g/kmKia Niro Hybrid (MJ 2020)Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,3-3,7 l/100 km; CO2-Emissionkombiniert 100-86 g/kmKia Niro Plug-in Hybrid (MJ 2020)Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,3 l/100 km; Stromverbrauchkombiniert 10,5 kW/100 km; CO2-Emission kombiniert 29 g/km WeitereInformationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu denoffiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagenkönnen dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, dieCO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen"entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DATDeutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760Ostfildern, unentgeltlich erhältlich ist. 