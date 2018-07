Mit regelmäßigem Fußtraining Fehlstellungen vorbeugen (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Millionen Frauen und Männer haben Probleme mit den Füßen - eingroßer Teil davon könnte vermieden werden. "Der menschliche Fuß istauf ein bewegtes Leben ausgelegt", erklärt Dr. Dirk-Theodor Schraedervon der Klinik für Technische Orthopädie, Physikalische Medizin undRehabilitation am Hospital zum Heiligen Geist in Geseke imGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Viele Beschwerden hängendamit zusammen, dass der Mensch heute so viel sitzt und die Füße inunpassendes Schuhwerk quetscht. "Leider kümmern sich die meistenMenschen erst um ihre Füße, wenn sie wehtun", sagt der Leiter desInstituts für Physikalische Therapie, Prävention und Rehabilitationder Universität Mainz, Dr. Ulrich Betz. "Jeder weiß heute, dass etwader Rücken Bewegung und Training braucht. Dass der Fuß auch einFunktionssystem ist, das man trainieren kann, wird noch nicht sowahrgenommen", so Betz. Viele Fußschulen, die meist vonPhysiotherapeuten angeboten werden, orientieren sich an dersogenannten Spiraldynamik. "Das ist eine physiotherapeutischeMethode, die sich speziell mit der Funktion der Füße befasst",erklärt Betz. Die Übungen sollen Problemen vorbeugen. Und auch beibereits bestehenden Beschwerden versprechen sie eine gewisseBesserung - vorausgesetzt, man trainiert konsequent. Die neue"Apotheken Umschau" erklärt in ihrer Titelgeschichte die häufigstenBeschwerden an den Füßen - und wie sie behandelt werden können.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 7/2018 A liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell