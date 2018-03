reconcept-Anleger erzielen 134,5 Prozent Auszahlungen durch Windparkverkauf (FOTO)

Hamburg (ots) -Die reconcept Gruppe, Asset Manager und seit 20 Jahren Anbieterökologischer Kapitalanlagen, meldet die erfolgreiche Beendigung von"RE02 Wind¬energie Deutschland" - mit überzeugenden Ergebnissen: DieAuszahlungen an die insgesamt 412 Privatinvestoren belaufen sich aufinsgesamt 134,5 Prozent bzw. 9,375 Mio. Euro. Dies entspricht einerjährlichen Rendite von rund 5 Prozent bei einer Laufzeit von rundsieben Jahren.RE02 Windenergie Deutschland wurde als operativeBeteiligungsgesellschaft im April 2012 aufgelegt und überPrivatinvestoren mit 9,1 Mio. Euro Eigenkapital ausgestattet. Damitbeteiligten sich die Anleger an dem Bau und Betrieb von zweiWindparks in Thüringen und Brandenburg mit einer Leistung voninsgesamt rund 20 Megawatt. reconcept erwarb die beiden Windparks miteinem Gesamtinvestitionsvolumen von 36,7 Mio. Euro und übernahmfortan das kontinuierliche Asset Management derWindenergiebeteiligung. Ende Februar erfolgte das formelle "Closing"und damit der erfolgreiche Verkauf der Windparks an eineninstitutionellen Investor. Die Beteiligungsgesellschaft wird nunaufgelöst."In effizient gemanagten Windenergiebeteiligungen stecken solideRenditechancen, die Privatanleger nicht verpassen sollten", erklärtKarsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept Gruppe. "DieVoraussetzungen für Investments in Windenergie und Photovoltaikkönnten kaum besser sein. Paris-Gipfel, Energiewende, EEG - der Umbauunserer Energieversorgung wird politisch forciert. Unter dem Druckdes weltweiten globalen Klimawandels geben Regierungen attraktiveInvestitionsanreize für Erneuerbare Energien. InstitutionelleInvestoren steuern längst um, weg von Kohle, Öl und Gas, hin zusauberer Energie - auch um höhere Renditen zu erwirtschaften."Die reconcept GmbH verbindet bereits seit 1998 Energieprojekte mitInvestoren. Die von reconcept aufgelegten grünen Geldanlagenfinanzieren Wind-, Wasser- und Solarkraftwerke im In- und Ausland.Aktuell im Angebot ist die Beteiligung "RE09 WindenergieDeutschland". Diese finanziert mehrere Enercon-Anlagen im WindparkJeggeleben in Sachsen-Anhalt, die seit 2015 produzieren und für 20Jahre einen gesetzlich garantierten Anspruch auf festeEinspeise-vergütungen haben.Die gesamte Pressemeldung finden Sie hier: http://ots.de/3HU8lBDownload Presseinformation: https://goo.gl/1Cj3TRPressekontakt:reconcept GmbH. Green Global InvestmentsChristiane PieperTelefon 040 - 325 21 65 27 | Fax 040 - 325 21 65 69E-Mail: christiane.pieper@reconcept.dewww.reconcept.deOriginal-Content von: reconcept GmbH, übermittelt durch news aktuell