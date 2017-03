Mönchengladbach (ots) -Ab sofort haben Kunden in vielen real,- Märkten die Möglichkeit"haehnlein-Eier" von Fürstenhof zu erwerben. Hier werden diemännlichen Küken nicht getötet, sondern für die Fleischproduktion mitaufgezogen. "Dass männliche Küken neben Legehennen aufwachsen, istzum heutigen Zeitpunkt eine Ausnahme und stellt daher einwegweisendes Vorzeigeprojekt dar. Wir freuen uns, dieses zuunterstützen und unseren Kunden damit Bio-Eier aus nachhaltigerAufzucht anbieten zu können", sagt Franziska Autenrieth, real,-Abteilungsleiterin CSR. Der finanzielle Mehraufwand wird auf die Eierumgelegt. Pro Ei sind das vier Cent. Diese werden in vollem Umfangfür die Aufzucht der männlichen Küken und deren Vermarktungverwendet. Bisher werden in 83 real,- Märkten deutschlandweit die"haehnlein-Eier" angeboten. "Das ist aber erst der Anfang", erklärtPatrick Müller-Sarmiento, real,- CEO, "wir wollen diese alternativeForm der Legehennenhaltung weiter vorantreiben und unsere Kunden fürdieses Thema sensibilisieren."Noch mehr Tierschutz in der LegehennenhaltungNeben den "haehnlein-Eiern" bietet real,- seinen Kunden Eier mitdem Logo "Für mehr Tierschutz" vom Deutschen Tierschutzbund an. DieLegehennen dieser Eier wachsen in Freilandhaltung auf, werdengarantiert ohne gentechnisch veränderte Futtermittel gefüttert und eswird auf das Kürzen der Schnäbel verzichtet. Aktuell sind die Eier inüber 140 real,- Märkten in NRW, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg,Saarland, Hessen und Bayern erhältlich. Auch bei seinen Eigenmarkensetzt das Hypermarktunternehmen konsequent auf mehr Tierschutz undbietet unter real,- Quality Eier an, die von Legehennen stammen,deren Schnäbel nicht gekürzt wurden und die keine gentechnischveränderte Futtermittel erhielten. Mittelfristig werden alle real,-Eier dahingehend umgestellt. Mit diesem Angebot baut dasHypermarktunternehmen sein Engagement bei der Förderung alternativerTierhaltungsformen weiter aus.Bereits seit vielen Jahren arbeitet real,- eng mit dem "Verein fürkontrollierte alternative Tierhaltungsformen e.V." (KAT) zusammen.Zudem wurde im Jahr 2009, weit vor der gesetzlichen Verpflichtung,die Entscheidung getroffen im Sortiment auf Käfigeier zu verzichten.Hinzu kommt, dass real,- Eigenmarkenprodukte mit relevantem Eigehalt,wie Feinkostsalate, Kekse und Mayonnaisen, ausschließlich ohne Eieraus Käfighaltung herstellt.Pressekontakt:real,- SB-Warenhaus GmbHUnternehmenskommunikation real,-Reyerhütte 51, D-41065 MönchengladbachE-Mail: presse@real.deTelefon: +49(0)2161 403-826Telefax: +49(0)2161 403-270-826Original-Content von: real,- SB-Warenhaus GmbH, übermittelt durch news aktuell