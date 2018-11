realTV: real startet Infotainment-Shopping-Plattform / Als erstes Unternehmen im deutschen Lebensmittel-Einzelhandel startet real die Infotainment-Shopping-Plattform realTV auf www.real.de/realtv (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Als erstes Unternehmen im deutschen Lebensmittel-Einzelhandelstartet real die Infotainment-Shopping-Plattform realTV aufwww.real.de/realtv. Das Bewegtbild-Format stellt in fünf Rubriken -superStars, genussWerke, realOrigins, unsereMarken und startUp! -innovative und besondere Produkte aus dem großen real.deMarktplatz-Angebot in unterhaltsamen Videoclips vor.Laut dem "AlixPartners Retail Festive Outlook Survey 2018" planenbereits ein Drittel aller Befragten, mehr als die Hälfte derWeihnachtsgeschenke online zu besorgen. Insbesondere jüngere undbesser verdienende Kunden kaufen zunehmend im Internet ein. Umsowichtiger ist es, diese Kunden auch online kompetent und präzise zuinformieren.real bietet als Innovationsführer im deutschenLebensmitteleinzelhandel die passende Lösung. "Mit realTV bieten wirmodernes Infotainment, das inspirieren, empfehlen, erklären undOrientierung geben will. Besondere Produkte werden hier detailliertund vor allem auf persönliche Art präsentiert. So macht realTVOnlineshopping zu einem lebendigen Einkaufserlebnis, mit dem großenPotenzial, völlig neue Zielgruppen für real zu gewinnen", sagt MikeWeber, Geschäftsführer real.digital.Mit diesem neuen, einzigartigen Angebot forciert real weiter dieVerschmelzung aller Kanäle und bietet den Kunden so ein noch besseresEinkaufserlebnis. Die fünf Rubriken von realTV haben unterschiedlicheProduktgattungen im Fokus und unterscheiden sich in Präsentationsstilund Nutzeransprache.Prominente finden auf superStars den passenden roten Teppich fürihre eigenen Produkte oder solche, die sie mitentwickelt haben. DenAnfang macht ein nackter Joko Winterscheidt, der seinen Muscatel-Ginin einem für real exklusiv produzierten Produktspot vorstellt und dieFrage beantwortet, warum man diesen immer nackt trinken sollte.Die genussWerke widmen sich der Welt der feinen Genüsse. BesondereProdukte werden vorgestellt und unterhaltsam erklärt - wasunterscheidet einen Champagner vom Sekt, was macht den Geschmack vonIrish Beef aus oder den von Bergäpfeln so besonders? Primär geht eshier darum, für Qualität zu sensibilisieren und Genusserlebnisse zuschaffen.Die realOrigins nehmen den Zuschauer mit auf die Reise zumUrsprung besonderer Produkte. Bestes Dokutainment, das Unternehmenund den Mensch hinter dem Produkt portraitiert, ihn bei der Arbeit inseiner Heimat zeigt und deutlich macht, was real alsHypermarktunternehmen und besten Wochenmarkt Deutschlands ausmacht.Denn nur hier gibt es eben die ganz besonderen Produkte von ganzspeziellen Herstellern.Eher unkonventionell geht es auch in der Rubrik unsereMarken zu.Poetry Slammer Stefan Dörsing führt durch die große Welt der realMarken. Poetisch, jedoch ungezähmt präsentiert er im realTV Studiozum Beispiel Pfannen und Backformen aus dem Hause Steinbach sowie dieKofferkollektion von Swiss Life.startUp! präsentiert die innovativen Produktideen jungerUnternehmer in kurzen unterhaltsamen Videoclips. Zusätzlich zu diesemspannenden Blick hinter die StartUp-Kulissen gibt es auch das einoder andere Wiedersehen mit Produkten aus der VOX-Erfolgsshow "Höhleder Löwen".Über einen Link, der bei allen Produktvorstellungen eingeblendetwird, gelangt der Nutzer mit nur einem Klick zu Produkt und Preis aufreal.de und kann hier den Artikel direkt bestellen.Der real Online-Marktplatz bietet mittlerweile über 13 MillionenProdukte von mehr als 5.000 Händlern und ist mit bis zu 19 MillionenSeitenbesuchern monatlich inzwischen einer der größten digitalenMarktplatzanbieter in Deutschland.Als Tochterunternehmen der Metro AG führt real 279 SB-Warenhäuserin Deutschland. Hinzu kommen ein Online-Shop, einLebensmittel-Online-Shop sowie Click&Collect-Services. ImGeschäftsjahr 2017/18 erzielte das Unternehmen mit rund 33.000Mitarbeitern einen Netto-Umsatz von ca. 7,1 Mrd. Euro. WeitereInformationen unter www.real.de/unternehmen und www.metroag.de.Pressekontakt:real GmbHMetro-Straße 140235 DüsseldorfTelefon: +49 211 6886-2053Telefax: +49 211 6886-1355E-Mail: presse@real.deOriginal-Content von: real GmbH, übermittelt durch news aktuell