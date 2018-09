Berlin (ots) - Eine falsche Zuordnung von Bildern bei derBerichterstattung über Chemnitz in der vergangenen Woche in derSendung "Brandenburg Aktuell" des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)vom 3. September ist vom Sender transparent berichtigt worden."Anders als von der AfD Brandenburg behauptet, haben wir natürlichauf unseren Fehler hingewiesen und uns entschuldigt", sagterbb-Sprecher Justus Demmer am Freitag (7.9.).Wörtlich hieß es dazu in der Ausgabe von "Brandenburg Aktuell" amFolgetag (4.9.): "Uns ist ein Fehler unterlaufen und das müssen wirjetzt klarstellen. Gestern haben wir hier über eine möglicheBeobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz berichtet. Dabei ginges auch um die Demonstration am Sonnabend in Chemnitz. Wir habendabei irrtümlich Bilder gezeigt, die bereits einige Tage alt warenund Ausschreitungen in Chemnitz zeigen. In unserem Beitrag konntealso der Eindruck entstehen, dass diese Bilder auf der AfD-Kundgebungam Samstag (1.9.) entstanden sind. Das ist nicht der Fall. Es tut unsleid, dass uns dieser Fehler unterlaufen ist."Diese Passage ist auch jederzeit in der Mediathek des rbbabzurufen, im Sendungsverlauf ist sie ca. bei Minute 18:40 zu sehen:https://mediathek.rbb-online.de/tv/Brandenburg-aktuell/Brandenburg-aktuell-vom-04-09-2018/rbb-Fernsehen/Video?bcastId=3822126&documentId=55747612Der rbb wies auch die von der AfD Brandenburg am Freitag perPressemitteilung verbreiteten Unterstellungen über dieBerichterstattung des Senders zurück. Demmer: "Der rbb orientiertsich in seiner Arbeit nicht an den Wünschen von Parteien, sondern anden journalistischen und inhaltlichen Maßstäben, die imrbb-Staatsvertrag festgelegt sind. Das gefällt offenbar nicht jedem,wir setzen unsere redaktionelle Arbeit trotzdem gewissenhaft undsachlich fort."Pressekontakt:Justus DemmerTel 030 / 97 99 3 - 12 100justus.demmer@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell