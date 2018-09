Der rbb und Das Erste übertragen den 45. Berlin-Marathon live

Berlin (ots) - Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) und Das Ersteübertragen den 45. Berlin-Marathon am Sonntag, 16. September 2018,live. Das rbb Fernsehen berichtet fünf Stunden lang von 9.00 Uhr bis14.00 Uhr von der Strecke, an der rund eine Million Menschen fürStimmung sorgen. Jessy Wellmer moderiert die Sendung, Ralf Scholt,Claudia Dreher und Olympiasieger Dieter Baumann kommentieren. Auf derStrecke ist Motorradreporter Jens-Jörg Rieck unterwegs. Für Das Ersteüberträgt der rbb das Rennen von 9.05 Uhr bis 12.00 Uhr.Die Entscheidungen der Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer sowieHandbikerinnen und -biker sind ebenfalls im Programm.Für die Fernsehübertragung des wichtigsten deutschen Marathonssind mehr als 20 Kameras im Einsatz. Sie sind unter anderem an einemHelikopter und dem Führungsfahrzeug montiert.radioBerlin 88,8 berichtet im Programm ausführlich über denMarathon. Inforadio sendet live und geht erneut eine Marathonwetteein. Eine Staffel aus 42 Hörern will diesmal nicht nur schneller seinals der Gewinner, sondern hat den Weltrekord fest im Blick.Vielseitige Informationen gibt es weiterhin auf rbb24.de. Dazugehören Porträts von Läuferinnen und Läufern, eine interaktive Karteder Marathon-Strecke, ein Marathon-Quiz und ein Live-Stream derTV-Übertragung sowie ein Live-Ticker.Pressekontakt:Tobias PotratzTel 030 / 97 99 3 - 12 125Tobias.Potratz@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell