rbb stärkt Datenschutz - Rundfunkrat bestellt Anke Naujock zur hauptamtlichen Datenschutzbeauftragten

Berlin (ots) - Im Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) werden dieBelange des Datenschutzes künftig von einer hauptamtlichenDatenschutzbeauftragten gewahrt. Der Rundfunkrat bestellte in seinerSitzung am Donnerstag (20. Juni) Anke Naujock einstimmig für diesePosition. Der rbb trägt so der gewachsenen Bedeutung des Themas undinsbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung Rechnung, die eine"völlig unabhängige Stellung" der Beauftragten für den Datenschutzvorsieht.Friederike von Kirchbach, Vorsitzende des rbb-Rundfunkrates:"Fragen des Datenschutzes berühren immer mehr Vorgänge im rbb - vonder Produktion eines Beitrags bis zum Kontakt mit dem Publikum. DerSender tut gut daran, hier einen starken Fokus zu setzen. AnkeNaujock bringt genau den richtigen Erfahrungsschatz mit, um die Rolleder hauptamtlichen Datenschutzbeauftragen zu übernehmen, sie genießtdas volle Vertrauen des Rundfunkrats."Anke Naujock ist Volljuristin und seit 1993 im Justitiariat desrbb bzw. des Sender Freies Berlin beschäftigt. Seit 1995 hat sie -bislang neben ihren übrigen Aufgaben - zusätzlich das Amt derDatenschutzbeauftragten inne, das sie nun hauptamtlich übernimmt. Sieagiert unabhängig und ist nicht weisungsgebunden.Die Datenschutzbeauftragte berät die Geschäftsleitung und alleBeschäftigten des rbb in datenschutzrechtlichen Fragen und überwachtdie Einhaltung der Datenschutzvorschriften des rbb-Staatsvertragesund anderer Vorschriften über den Datenschutz.