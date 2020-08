Berlin (ots) - Die erfolgreiche Serie "Warten auf'n Bus" des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) geht in die zweite Staffel. Aktuell entstehen aus der Feder Oliver Bukowskis die Drehbücher für sieben neue Folgen. Der Dreh ist für Frühjahr 2021 geplant, die Ausstrahlung in der ARD Mediathek und im rbb Fernsehen für Herbst 2021.Doku- und Filmchefin des rbb Martina Zöllner: "Die Resonanz auf 'Warten auf'n Bus' war derart positiv, dass für uns schnell klar war: Wir machen weiter. Das große Interesse an dieser ungewöhnlichen Serie hat uns sehr gefreut. Es passiert ja im Grunde nichts, aber genau daraus entwickelt die Serie ihren Charme."In der ersten Staffel beschäftigt die beiden arbeitslosen, heftig gelebten End-Vierziger Hannes (Ronald Zehrfeld) und Ralle (Felix Kramer) eine Vielfalt an Themen, während sie auf den Bus warten: Jobsuche und Panikattacken, Selbstachtung und Identität, Familie und der Kampf mit den Nazis. Immer dabei sind Hund Maik und die struppig-schöne Busfahrerin Kathrin (Jördis Triebel). Die Dialoge sind offen und ehrlich und kommen direkt aus der brandenburgischen Seele.Das kommt beim Publikum gut an. Insgesamt verzeichnen die acht Folgen der ersten Staffel mehr als 900.000 Abrufe in der ARD Mediathek (Stand: 30.07.2020).Auch die zweite Staffel der Serie "Warten auf'n Bus" produziert die Senator Film (Produzenten: Ulf Israel und Reik Möller) in Zusammenarbeit mit der rbb media im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg (Redaktion: Martina Zöllner und Kerstin Freels).Die erste Staffel der Serie ist noch bis 15. Oktober 2020 in der ARD Mediathek zu sehen. Ab dem 1. November 2020 sind die ersten acht Folgen von "Warten auf'n Bus" dann für zwei Jahre auf der Streaming-Plattform Netflix abrufbar.Pressekontakt:Presseanfragen:Ulrike Herrulrike.herr@rbb-online.deTel. 030 / 97 99 3 - 12 115Publikumsanfragen:service-redaktion@rbb-online.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/51580/4674994OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell