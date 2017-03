rbb sendet ARD-Mittagsmagazin ab 2018 aus Berlin-Mitte - Zusammenarbeit mit dem ZDF

Berlin (ots) - Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) sendet dasARD-Mittagsmagazin von Januar 2018 an aus der Mitte Berlins.Gleichzeitig fällt mit dem Sendebeginn für das Format unter derFederführung des rbb im Januar 2018 der Startschuss für eineKooperation von rbb und ZDF."Die Zeichen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stehen aufmehr Miteinander, deshalb haben wir mit dem ZDF eine Zusammenarbeitin Berlin vereinbart", sagte rbb-Intendantin Patricia Schlesinger amMontag. "Wir weiten die Kooperation aus, die es zwischen den Sendernder ARD und dem ZDF bei großen Sportereignissen schon länger underfolgreich gibt. Künftig arbeiten wir bei der Produktion einestagesaktuellen Magazins im 'Ersten' zusammen. Das ist ganz im Sinneder von uns angestrebten und auch öffentlich angemahnten Verbesserungvon Strukturen und Abläufen."ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut: "Ich freue mich auf dieZusammenarbeit mit dem rbb in unserem Hauptstadtstudio. Damit könnenwir die Infrastruktur des ZDF in Berlin gemeinsam effizient nutzen."Patricia Schlesinger: "Der rbb sendet das ARD-Mittagsmagazin ausdem Zollernhof. Wir nutzen die Technik des ZDF und arbeiten bei derProduktion zusammen. So ergeben sich Synergien für beide Häuser."Weitere Details wollen rbb und ZDF in den kommenden Monatenbesprechen. Die redaktionelle Verantwortung und journalistischeBetreuung für das "Mittagsmagazin" bleibt von der technischenKooperation unberührt und liegt weiter in der Hand des rbb.Der rbb hatte sich frühzeitig für eine Produktion der Sendung ausder Innenstadt von Berlin entschieden, um dort von der räumlichenNähe zu politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Institutionenprofitieren zu können. Im ebenfalls in Berlin-Mitte gelegenenARD-Hauptstadtstudio wäre die Produktion der Sendung aus Platzgründennur nach teuren Umbaumaßnahmen möglich gewesen. "Deshalb haben wiruns mit dem ZDF verständigt. Die Zeiten, in denen wir für eineSendung im Zwei-Wochentakt eigene, teure Studiokapazitäten aufbauenoder nur dafür das komplette technische Personal vorhalten konnten,sind vorbei. Jetzt schlagen wir neue Wege ein", sagte Schlesinger.Die ARD zeigt das "Mittagsmagazin" im Ersten alle zwei Wochen vonMontag bis Freitag zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr. Zum Jahresbeginn2018 übernimmt der rbb die Federführung für das Format vomBayerischen Rundfunk, der das "Mittagsmagazin" der ARD dann 27 Jahrelang verantwortete.Pressekontakt:rbb PresseteamTel 030 / 97 99 3 - 12 100rbb-presseteam@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell