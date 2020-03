rbb schränkt Publikumsverkehr ein und sagt Veranstaltungen ab

Berlin (ots) - Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) schränkt in den kommendenWochen den Besucherverkehr an seinen Standorten in Berlin und Brandenburg starkein und sagt eigene Veranstaltungen mit Publikum ab. Der Sender reagiert damitauf die fortschreitende Verbreitung des neuartigen Coronavirus. Einschränkungenim Sendebetrieb, sei es im Fernsehen, Radio oder Online, sind derzeit nichtgeplant oder absehbar.Hagen Brandstäter, Verwaltungsdirektor des rbb: "Für uns steht an erster Stelle,unseren Programmbetrieb sicherzustellen und insbesondere unseremInformationsauftrag gerecht zu werden. Um vermeidbare Risiken auszuschließen,sagen wir zunächst bis Ende März alle Veranstaltungen mit Publikum an unserenStandorten an der Masurenallee in Berlin, in Potsdam-Babelsberg sowie in denStudios in Frankfurt (Oder) und Cottbus ab. Das schließt die Besucherführungenein."Betroffen von der Absage sind unter anderem das "rbbKultur Kinderkonzert" amkommenden Sonntag (15.3.) im Großen Sendesaal des rbb in Berlin oder der "Knappdaneben"-Abend mit Laith Al-Deen am 24. März im Kleinen Sendesaal. Sendungen,die in rbb-Sälen mit Publikum produziert werden, etwa die "rbb-Praxis" oder die"Abendshow", finden bis auf Weiteres ohne Publikum statt. Über Sendungen, dieaußerhalb des rbb mit Publikum entstehen, etwa "Nuhr im Ersten", wird der rbbvon Tag zu Tag entscheiden. "Wir sehen unsere jetzige Regelung alsVorsichtsmaßnahme. Ob wir weitere Schritte unternehmen, beurteilen wir anhandder aktuellen Lage", sagte Brandstäter. "Selbstverständlich können alle den rbbweiter erreichen, am einfachsten über unsere Service-Redaktion unterserviceredaktion@rbb-online.de."Mit seiner Entscheidung orientiert sich der rbb auch an Empfehlungen des RobertKoch-Instituts und der zuständigen Behörden, die die Verlangsamung derAusbreitung des Krankheitserregers als eine der zentralen Herausforderungenbenennen. Wie es ab Anfang April weitergeht, wird die Geschäftsleitung des rbbzu gegebener Zeit entscheiden. Hagen Brandstäter: "Wir sind im rbb gerneGastgeber und freuen uns schon auf den Tag, an dem wir diese Rolle wiedereinnehmen können. In der aktuellen Situation hoffen wir bei allen Betroffenenauf Verständnis für unsere Entscheidung und setzen darauf, dass sie auch inderen Sinne ist."Pressekontakt:Justus DemmerTel 030 / 97 99 3 - 12 100justus.demmer@rbb-online.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4542837OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell