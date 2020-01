"rbb retro" - Neue Filmreihe mit DEFA-Klassikern und Fernsehfilmen der DDR

Berlin (ots) - Unter dem Titel "rbb retro" präsentiert das rbb Fernsehen ab 10.Januar 2020 eine eigene Reihe mit Filmen der DEFA und des DeutschenFernsehfunks/Fernsehen der DDR. Immer freitags um 22.00 Uhr laufen die zwischen1961 und 1990 entstandenen Film- und Fernsehproduktionen, die vielfältigeEinblicke in den Lebensalltag der DDR bieten. Die Filmreihe legt den Fokus aufdie ostdeutsche Lebenswirklichkeit zwischen Mauerbau und Wiedervereinigung. DieZuschauer dürfen sich auf ein Wiedersehen mit Winfried Glatzeder, Rolf Herricht,Angelika Waller, Kurt Böwe, Agnes Kraus, Annekathrin Bürger, Jaecki Schwarz,Angelica Domröse und vielen anderen beliebten Schauspielerinnen undSchauspielern freuen.Die Reihe startet am Freitag, 10. Januar 2020, mit "Der Mann, der nach der Omakam", eine der erfolgreichsten DEFA-Komödien aus dem Jahr 1972. Darin spieltWinfried Glatzeder einen jungen Mann, der den Haushalt der KünstlerfamiliePiesold schmeißt. Schon bald gibt die perfekte männliche Haushaltshilfeallerhand Grund für misstrauischen Tratsch. Der Film entstand nach der Erzählung"Graffunda räumt auf" von Renate Holland-Moritz unter der Regie von RolandOehme.Im Januar 2020 laufen außerdem die Filme "Rotfuchs" (17. Januar) "Du und ich undKlein-Paris" (24. Januar) und "Hostess" (31. Januar). Im Februar sendet das rbbFernsehen "Verbotene Liebe" (7. Februar), "Bürgschaft für ein Jahr" (14.Februar), "Der Tangospieler" (21. Februar) und "Der Rest, der bleibt" (28.Februar). Weitere Filme der Reihe "rbb retro" werden noch bekannt gegeben."Der Mann, der nach der Oma kam" eröffnet die Filmreihe "rbb retro".Zum Inhalt:In der Künstlerfamilie Piesold ist das Chaos ausgebrochen, denn die Oma (IlseVoigt), bisher Kinderfrau und Haushaltshilfe in einem, hat sich verheiratet undist ausgezogen. Baby Ann schreit, weil dem Vater in der Küche der Spinatexplodiert. Sohn Danny galoppiert indianermäßig durch die Wohnung und stecktheimlich seinen Teddy in die Waschmaschine. Nichts scheint sich mehr an Ort undStelle zu befinden. Doch berufliche Verpflichtungen ermöglichen es weder GudrunPiesold (Marita Böhme) noch ihrem Mann Günter (Rolf Herricht), für ihrenHaushalt und die drei Kinder so viel Zeit aufzubringen, wie es nötig wäre. Alsobeschließen die singende Mama und der schauspielernde Papa, per Inserat wiederOrdnung in ihr durcheinander geratenes Leben zu bringen. Beide staunen nichtschlecht, als daraufhin ein Mann vor der Tür steht. Ihr Staunen wird umsogrößer, als sie feststellen müssen, dass dieser Erwin Graffunder (WinfriedGlatzeder) sein Handwerk perfekt beherrscht. Doch "Der Mann, der nach der Omakam" weckt natürlich die Neugier der Nachbarn und schon sind die schlimmstenKlatschgeschichten im Umlauf.Spielfilm DDR 1972, Regie: Roland OehmeDarsteller: Rolf Herricht, Winfried Glatzeder, Marita Böhme, Ilse VoigtPressekontakt:Nicola zu StolbergTel 030 / 97 99 3 - 12 112rbb-presseteam@rbb-online.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4482925OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell