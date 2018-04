Der rbb bei re:publica und Media Convention Berlin 2018 (FOTO)

Berlin (ots) -Wie sieht der Journalismus von morgen aus, was bringt der Kampfgegen Falschmeldungen und wie verändert sich deröffentlich-rechtliche Rundfunk? Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)lädt auf der re:publica 2018 zu zwei Panels und dem #rbbTalkLab ein(2. bis 4. Mai). Gemeinsam mit dem WDR präsentiert sich der rbb aneinem eigenen Stand in der Station Berlin. Bei der Media ConventionBerlin ist der rbb auf mehreren Panels vertreten. Die beidenKonferenzen finden gemeinsam statt.rbb-Intendantin Patricia Schlesinger: "Der öffentlich-rechtlicheRundfunk gerät europaweit unter Druck. Um auch in Zukunft einwichtiger Pfeiler für eine lebendige Demokratie zu sein, muss er sichverändern. Die Digitalisierung ist dabei ein zentrales Thema. Ichfreue mich auf anregende Diskussionen mit hochkarätigenGesprächspartnern."Panels zur Zukunft des Journalismus und des öffentlich-rechtlichenRundfunksSchweiz, Dänemark, Polen - ganz Europa diskutiert über denöffentlich-rechtlichen Rundfunk. "Kritik und Reformen überall: Rebootdes öffentlich-rechtlichen Systems?" ist das Thema des Panels mitrbb-Intendantin Patricia Schlesinger, Ladina Heimgartner(Stellvertretende Generaldirektorin SRG SRR), Benjamin Immanuel Hoff(Chef der Thüringer Staatskanzlei und Minister für Kultur, Bundes-und Europaangelegenheiten) und Anne-Marie Dohm (Executive Director DRDanmark). Es moderiert Louis Klamroth (2. Mai, 12.15 Uhr, Stage 6).Das Panel "Der Medienmarkt vor der Zerreißprobe - von Public Valueund Monopolen" bringt je einen Vertreter des deutschen dualenRundfunksystems zusammen auf die Bühne: rbb-Intendantin PatriciaSchlesinger diskutiert mit Conrad Albert, dem Vorstandsvorsitzendender ProSiebenSat.1 Media SE (Media Convention, 3. Mai, 11.15 Uhr,Stage 7)."Investigativer Journalismus - Wer kann sich das noch leisten?"ist die Frage des rbb-Panels auf der re:publica am 3. Mai (20.00 Uhr,Stage 2) mit rbb-Intendantin Patricia Schlesinger, Georg Mascolo(Leiter Recherchekooperation NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung), OlafSundermeyer (rbb-Redaktion Investigatives und Hintergrund), UlrikeKöppen (Leiterin BR Data, Bayerischer Rundfunk) und Oliver Schröm(Chefredakteur correctiv.org). Es moderiert Robin Lautenbach(rbb-Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio)."Abendschau" und "Abendshow": Wie das rbb Fernsehen dieöffentlich-rechtliche Zukunft gestaltet, berichtetrbb-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus im Screening "WATCHLOCAL! rbb: ein Drittes erfindet sich neu" am 2. Mai (18.30 Uhr,Stage 7)."Wie sieht der Nachrichten-Journalismus von morgen aus?" ImNextNewsLab des rbb zur re:publica am 3. Mai (12.30 Uhr, Stage 5)diskutieren Eva Schulz, ("Deutschland3000", funk/rbb), PatrickWeinhold (Head Social Media tagesschau.de), Jochen Wegner(Chefredakteur ZEIT ONLINE) und Lina Timm (Geschäftsführerin MediaLab Bayern). Es moderiert Teja Adams (tagesschau.de) (in Kooperationmit tagesschau.de).#rbbTalkLab und rbb|24Extremismus, Fake News, Podcasts oder die Nachrichten von morgen:Im #rbbTalkLab wird diskutiert, was Gesellschaft, Medien und denöffentlich-rechtlichen Rundfunk bewegt. Nachhaken und sich einbringenist gefragt. Dazu gibt's Workshops mit tagesschau.de und demARD-Mittagsmagazin - täglich im Stundentakt von 10.00 bis 19.30 Uhrin der Main Hall. Die Moderation des #rbbTalkLabs übernehmen TeresaSickert und Marcus Richter.Alle Talks überträgt rbb|24 im Livestream, inklusiveLive-Untertitelung. Das multimediale Nachrichtenportal begleitet diere:publica online mit einem ausführlichen Themenschwerpunkt unterwww.rbb24.de/republica.Im #rbbTalkLab diskutiert gleich am ersten Tag rbb-IntendantinPatricia Schlesinger mit Prof. Martin Emmer (KommunikationsforscherFU Berlin) und André Steins (Redakteur tagesschau.de, Projekt "Fragselbst") über das Thema "Journalisten? Brauch ich nicht! SeriöseMedien in schwierigen Zeiten" (2. Mai, 15.00 Uhr). Natürlich sind dieMittagsmagazin-Moderatoren Jessy Wellmer und Sascha Hingst vor Ort:"Public Journalism" (2. Mai, 12.00 Uhr). "Fight the Fake: Was bringtder Kampf gegen Falschmeldungen?" fragen am Freitag, 4. Mai, TaniaRöttger (correctiv.org), Patrick Gensing (Leiter ARD-Faktenfinder)und Fiete Stegers, Netzjournalist (11.00 Uhr). "Persönlich, populär,politisch: Volle Power Podcast" ist das Motto am Nachmittag (17.00Uhr) mit Magdalena Bienert (Autorin "Ein Mann für Mama", rbb,Autorin), Ann-Kathrin Büüsker (Autorin "Der Tag", Deutschlandfunk)und Nele Heise (Podcastforscherin). Das komplette Programm des#rbbTalkLabs gibt es unter www.rbb24.de/rbbtalklab.WDR präsentiert Virtual und Augmented RealityDer WDR präsentiert den Besuchern der re:publica zahlreicheinnovative Projekte, die zeigen, dass Virtual und Augmented Realityfür gute Geschichten und spannende Bildungsinhalte völlig neueErzählformen eröffnen. Auf dem gemeinsamen Stand mit dem rbb könnenUser im virtuellen "Bergwerk 360°" selbst die Kohle aus dem Flözhauen. Und das AR-Projekt "Kriegskinder" holt Zeitzeuginnen desZweiten Weltkriegs als Hologramm in Wohnzimmer oder Schulräume. Dieeindringliche VR-Doku "Berlin Paris Terror" beschäftigt sich behutsammit den Empfindungen von Menschen, die einen Anschlag miterlebenmussten - zu sehen auf einem Stand auf der Media Convention. Außerdemgeben "Monitor"-Chef Georg Restle, ZDF-Journalistin Dunja Hayali, diefreie Journalistin Silke Burmester und Tagesschau-Chefredakteur KaiGniffke im "Monitor Forum" einen Einblick in die Fallstricke ihrerArbeit im sozialen Netz (Stage 2, 2. Mai, 16 Uhr). Und die Macher desLangzeitrecherche-Projekts "docupy" sprechen über ihre Arbeit (MediaCube, 2. Mai, 14.45 Uhr). re:publica und Media Convention BerlinDie re:publica behandelt seit 2007 jährlich die Themen "Internetund digitale Gesellschaft". Bereits im fünften Jahr in Folge tagt diere:publica gemeinsam mit der Media Convention Berlin in der StationBerlin. 