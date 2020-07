rbb media GmbH und media sales & services GmbH verschmelzen

Berlin (ots) - Die rbb media GmbH, die für wirtschaftliche Dienstleistungen zuständige Tochtergesellschaft des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), ordnet ihre Strukturen neu. Die bislang als eigenständiges Unternehmen geführte media sales & services GmbH (mss) geht in der rbb media auf. Birgit Kuchenreuther, bislang mss-Geschäftsführerin, wechselt als Geschäftsführerin für den Bereich Werbung und Sponsoring zur rbb media. Edda Kraft, Geschäftsführerin der rbb media: "Die Verschmelzung der beiden Unternehmen ist ein längst überfälliger Schritt. Die Trennung wurde etabliert, bevor der Sender Freies Berlin und der Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg 2003 zum rbb fusionierten. Die dadurch entstandenen Arbeitsabläufe sind überholt, das ziehen wir jetzt gerade."Zu den Geschäftsfeldern der rbb media zählen beispielsweise die Vermarktung von Werbezeiten, Programmverwertung, Lizenzen sowie Kooperationen und Sponsoring. Die rbb media ist zudem an verschiedenen Produktionsfirmen beteiligt und realisiert mit ihnen multimediale Programmangebote. Sie betreibt das Merchandising für die rbb-Programm-Marken inklusive der dazugehörigen Online-Shops wie beispielsweise dem Original-Sandmann-Shop www.sandmann-shop.de.Die rbb media ist eine hundertprozentige Tochter des rbb mit Sitz in Berlin und als Full-Service-Dienstleister für den Sender tätig. Zu ihren Angeboten gehört auch der Mittschnittservice für Fernseh- und Hörfunksendungen des rbb (inkl. SFB und ORB), des Saarländischen Rundfunks und des deutschsprachigen Programms von ARTE.Die bisherige 100-Prozent-Tochter media sales & services war bislang als regionaler Vermarkter zuständig für den Verkauf der Werbezeiten in den rbb-Radioprogrammen und für das Sponsoring bei Fernsehen und Hörfunk. Die Kolleginnen und Kollegen werden ab sofort dies im Namen der rbb media leisten.Die Fusion wird mit Unterschrift des Verschmelzungsvertrages vom 30. Juni 2020 und Eintrag ins Handelsregister wirksam.Pressekontakt:Justus DemmerTel 030 / 97 99 3 - 12 100justus.demmer@rbb-online.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/51580/4645383OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell