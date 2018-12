Berlin (ots) - Im Dezember 2019 jährt sich Theodor FontanesGeburtstag zum 200. Mal. Eigens zu diesem Anlass hat der rbb die App"Fontane" entwickelt. Sie lädt dazu ein, Berlin und Brandenburg aufden Spuren des bekannten deutschen Schriftstellers zu entdecken undseine Wege und Werke zu erkunden. Bereits 120 Orte in der Region sindin der App enthalten: von "Chicago am Schwielowsee", Caputh, überNeuruppin und Bad Freienwalde bis in die Berliner Innenstadt. Zujedem Ort gibt es Audios oder Videos, ein passendes StückOriginaltext sowie Zitate.Im Jubiläumsjahr 2019 wird die Fontane-App weiter wachsen undimmer vielseitiger werden. So fließen Beiträge u. a. von Kulturradio,zibb, Inforadio oder Brandenburg Aktuell in die App ein.Die App bietet zudem Themenfilter, weist via Push-Nachricht aufspannende Fontane-Orte in der Umgebung hin und schlägt passendeInhalte entlang der bekannten Wander- und Radrouten in Brandenburgvor. Hierfür kooperiert der rbb mit Partnern wie Fontane.200, TMB(Tourismus Marketing Brandenburg) und DB Regio.Ab heute (3. Dezember 2018) steht die App für Android und iOS imApp Store unter "Fontane" zum kostenlosen Download bereit. Schonjetzt lohnt sich der Blick in die diversen Inhalte der Applikation,um sich einen Überblick zum Angebot zu verschaffen, sich inspirierenzu lassen und potentielle Routen zu erkunden. Weitere Informationenund Programminhalte zum Fontane-Jahr bündelt der rbb im Web unter:www.rbb-online.de/fontane. Die App wurde in Zusammenarbeit mit derBerliner Digitalagentur TBO entwickelt.Weitere Informationen unter: https://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/unternehmen/2018/12/rbb-launcht-app-zum-fontane-jahr-2019.htmlPressekontakt:Anke FallböhmerTel 030 / 97 99 3 - 12 104anke.fallboehmer@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell