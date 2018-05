rbb-inforadio exklusiv: Kultursenator Lederer weist Kritik an Abriss der Kudamm-Bühnen zurück

Berlin (ots) - Berlins Kultursenator Klaus Lederer hat denbevorstehenden Abriss der traditionsreichen Kudamm-Bühnen gegenKritik verteidigt.Der Linken-Politiker sagte am Freitag im Inforadio vom rbb, wegenfehlenden Denkmalschutzes und mit hohen Mietschulden hätte dasTheater eigentlich schon längst geräumt und abgerissen werden können."Jetzt haben wir dafür gesorgt, dass wir mit Unterstützung, aber aucham Ende mit der Bereitschaft des Investors, die Schulden alleniederzuschlagen und sogar ein neues Theater zu bauen. (...) Und wenndas (...) fertig gebaut ist, befindet es sich de Facto am altenStandort."Auch die Kritik an der Vereinbarung, dass Wölffer-Theater in derZwischenzeit in das Schillertheater zu verlegen, wies Lederer zurück."Das haben andere auch gemacht. Die Staatsoper ist da auchhingegangen, und die war wesentlich weiter entfernt und ist darannicht kaputt gegangen. Herr Wölffer kennt die Bedingungen dort vorOrt und die Wölffers sind einfach in der Lage ein Programm auf dieBühne zu stellen, das in Berlin einmalig ist", so KultursenatorLeder.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburginforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell