rbb-inforadio exklusiv: Jean Asselborn warnt vor Rechtsruck in Deutschland

Berlin (ots) - Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn hatangesichts des bevorstehenden Führungswechsels in der CDU vor einemRechtsruck in Deutschland gewarnt.Asselborn sagte am Freitag im Inforadio vom rbb, wenn Deutschlandso weit nach rechts rücke wie Österreich oder gar Ungarn, sei dasnicht gut für Europa."Man hört jetzt auch aus Deutschland von Bewerbern für dieCDU-Präsidentschaft, dass die Flüchtlingspolitik bei der Europawahlin den Vordergrund gestelt werden soll. Ich habe nichts dagegen. Aberdie deutsche Migrationspolitik darf nie auf die Linie von Kurz(Österreichs Kanzler Sebastian Kurz, ÖVP. d. Red.) und Strache(Österreichs Vizekanzler Hans-Christian Strache, FPÖ, d.Red.)kommen."Auch ein Rückzug Deutschland aus dem Migrationspakt der UNO wäreein schwerer Rückschlag. "Da wäre mir bange für dieWertegemeinschaft. Dann könnten wir in Europa die Rolläden dermenschlichen Dimension herunterlassen. Das darf nicht geschehen."Asselborn betonte, er hoffe, dass Bundeskanzlerin Angela Merkeljetzt Zeit findet, sich mehr um die notwendigen EU-Reformen zukümmern. Die Reformvorschläge aus Frankreich und der EU lägen auf demTisch. "Wenn bis Ende des Jahres hier keine Enteisung kommt, wäre dasein Fehler von der deutschen Seite."Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburginforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell