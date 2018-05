rbb-inforadio exklusiv: Bundesfamilienministerin Giffey kündigt Initiative gegen Fachkräftemangel in Kitas an

Berlin (ots) - Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD)will mit einer Fachkräfte-Offensive gegen den Personalmangel in denKitas vorgehen.Der Bund werde ab dem nächsten Jahr verstärkt in "das ThemaAusbildung, in das Thema Umschulung und auch in das ThemaGesundheitsförderung investieren", sagte Giffey am Freitag imInforadio vom rbb. Es dürfte keine Situation geben, "in der Menschensich fragen, ob sie es sich leisten können, Erzieherin oder Erzieherzu werden. Wir müssen es einfach hinbekommen, dass (sich) mehr jungeMenschen" für den Beruf entscheiden.Auch die langfristige Sicherung des Wohlstands in Deutschlandhänge davon ab. Wir bekommen eine "Vollbeschäftigung nur hin (...),wenn wir auch das Thema Vereinbarkeit von Familie und Berufhinbekommen. Damit verbunden sind natürlich guteKinderbetreuungsmöglichkeiten und auch die Frage, wie werdenFachkräfte (...) qualifiziert und bezahlt, und wie gewinnen wir mehrFachkräfte um diesen Beruf auszuüben", so die SPD-Politikerin.Die Fachkräfte-Offensive soll begleitend zum Gute-Kita-Gesetz imnächsten Jahr starten.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburginforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell