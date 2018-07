Berlin (ots) - Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) gratuliertRegisseur Talal Derki zum Deutschen Dokumentarfilmpreis für seinenFilm "Kinder des Kalifats" (engl: Of Fathers and Sons). "Kinder desKalifats", eine Produktion von BASIS Filmproduktion in Koproduktionmit Ventana Film, Cinema Group Production, SWR und rbb inZusammenarbeit mit Arte und Impact Partners, begleitet in Syrien denAlltag einer radikal-islamistischen Familie über einen Zeitraum vonmehr als zwei Jahren.rbb-Intendantin Patricia Schlesinger: "Talal Derki nimmt uns mitin eine für uns sonst unzugängliche Lebenswirklichkeit. Es ist eineder zentralen Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, solcheFilme mit zu ermöglichen."Der Deutsche Dokumentarfilmpreis wird seit 2017 jährlich (zuvorzweijährig) vom Südwestrundfunk (SWR) und der MFG FilmförderungBaden-Württemberg gestiftet. Alle Preisträger 2018 sind unterwww.deutscher-dokumentarfilmpreis.de zu finden. Im Januar hatte"Kinder des Kalifats" beim amerikanischen Sundance Film Festival denPreis als "Bester ausländischer Dokumentarfilm" erhalten. Der Filmsiegte in der Sektion "World Cinema Documentary" des renommierteninternationalen Dok-Film-Festivals.Pressekontakt:rbb Presse & InformationJustus Demmerjustus.demmer (at) rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell