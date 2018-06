rbb gratuliert Eoin Moore zum Hamburger Krimipreis 2018 (FOTO)

Berlin (ots) -Regisseur Eoin Moore wurde am Freitag (6. Juni 2018) imThalia-Theater Hamburg mit dem diesjährigen Krimipreis der Freien undHansestadt Hamburg zu Ehren Jürgen Rolands ausgezeichnet. Mooreerhält den Preis für seinen rbb-"Polizeiruf 110: Muttertag", der imMai 2017 TV-Premiere im Ersten hatte.rbb-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus: "Eoin Moore hateinen fesselnden und zugleich berührenden Krimi über die Sorgen undÄngste von Müttern gedreht. Dafür hat er zu Recht den HamburgerKrimipreis verdient. Herzlichen Glückwunsch dazu! Sein Film war derbisher erfolgreichste Polizeiruf des rbb mit Maria Simon und LucasGregorowicz als deutsch-polnisches Kommissarduo. Eoin Moore lebtselbst in Brandenburg und kennt Land und Leute genau. Das zeigt seinFilm sehr eindringlich."Der Hamburger Krimipreis wurde zum elften Mal im Rahmen der Galazum Studio Hamburg Nachwuchspreis vergeben. Der Preis erinnert an denHamburger Regisseur und Autor Jürgen Roland.Pressekontakt:rbb PresseteamTel 030 / 97 99 3 - 12 100rbb-presseteam@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell