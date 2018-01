rbb freut sich über drei Nominierungen beim Deutschen Fernsehpreis (FOTO)

Berlin (ots) -Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) freut sich über dreiNominierungen beim Deutschen Fernsehpreis 2018. In der Kategorie"Beste Information" ist die "Fahrbereitschaft" mit Jörg Thadeusz imRennen, "Die Nervöse Republik - Ein Jahr Deutschland" von StephanLamby ist als "Beste Dokumentation/Reportage" vorgeschlagen undJudith Kaufmann kann sich Hoffnungen auf die Auszeichnung "BesteKamera" unter anderem für ihre Arbeit im rbb-Tatort "Amour fou"machen."Nominierungen für Programme aus den Bereichen Information,Dokumentation und Fiktion vom rbb - das freut uns sehr und wirdrücken fest die Daumen. Mit der "Fahrbereitschaft" von Jörg Thadeuszhaben wir zum Bundestagswahlkampf eine neue Form desPolitiker-Porträts gefunden, ich bin glücklich, dass diesesExperiment jetzt so honoriert wird", sagte rbb-Intendantin PatriciaSchlesinger am Mittwoch.Für die "Fahrbereitschaft" stellte sich Jörg Thadeusz in derheißen Phase der Bundestagswahl 2017 sechs Wochen als Chauffeur zurVerfügung. Ihm ging es aber selbstverständlich nicht allein darum,Spitzenpolitiker in der Hauptstadt von A nach B zu fahren. JörgThadeusz chauffierte, fragte und erfuhr dabei viel, was in einemFernsehstudio vielleicht nie zur Sprache gekommen wäre. Die sechsFolgen seiner von "Räuberleiter" produzierten Touren unter anderemmit Christian Lindner, Heiko Maas und Katrin Göring-Eckardt sindonline abrufbar:https://www.rbb-online.de/fahrbereitschaft/index.htmlAngesichts aktueller politischer Auseinandersetzungen fühlen sichviele Bürger von "denen in Berlin" nicht mehr verstanden. Die Folge:Große Teile der politischen Klasse und der Bevölkerung driftenauseinander. Heizen Politiker und Journalisten diese Entwicklungselbst an? Oder sind auch sie überfordert? Autor Stephan Lamby hatfür seine 90-minütige Dokumentation "Nervöse Republik" Politiker undJournalisten ein Jahr lang aus der Nähe beobachtet. Die Dokumentationwurde im Auftrag von NDR und RBB von ECO Media produziert und war imApril 2017 im Ersten zu sehen.Der rbb-Tatort "Amour fou" mit Mark Waschke und Meret Becker isteiner von zwei Filmen, mit denen Judith Kaufmann für die "BesteKamera" nominiert ist. Die Produktion der Real Film Berlin war 2017im Ersten zu sehen. Ebenfalls nominiert ist Judith Kaufmann für ihreKameraarbeit bei "Der gleiche Himmel" (ZDF/UFA Fiction/BetaFilm/Rainmark Films/MIA Film).Pressekontakt:rbb Presse & Informationjustus.demmer (at) rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell