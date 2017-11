rbb freut sich über drei Auszeichnungen beim Bremer Fernsehpreis 2017

Berlin (ots) - Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) freut sichüber gleich drei Auszeichnungen beim Bremer Fernsehpreis 2017. Als"Beste Recherche" zeichnete die Jury um Frank Plasberg die Berliner"Abendschau" für ihre Berichterstattung über denWeihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri und den Umgang der Behörden mitdem Fall aus. Als "Gelungenste Zuschauerbeteiligung" siegte dieAktion "Herzenssache - Lieblingsmenschen Danke sagen" von "zibb", der"Sonderpreis: Kommentarformat" ging an die "Ansichtssache" der"Abendschau".rbb-Chefredakteur Christoph Singelnstein: "Nähe zu den Menschen inunserer Region, ein klarere Blick für ihre Themen und die kritischeBegleitung des aktuellen Geschehens zeichnen unsere regionalenFernsehsendungen aus. Die Preise aus Bremen unterstreichen das undsind eine Bestätigung und Ermutigung für unsere Redaktionen."In der Begründung der Jury für die "Abendschau"-Berichterstattungzu Anis Amri heißt es: "Und immer, wenn man dachte, stümperhafterkann es kaum noch sein, legten die RBB-Autoren Norbert Sigmund,Joachim Goll und Thorsten Mandalka noch einmal nach. Neue Fakten überSchlamperei werden nachvollziehbar aufbereitet. Reporterglück? Nein!(...) Die Abendschau-Redaktion ist offenbar gut organisiert - zurNachahmung empfohlen!"(https://www.rbb-online.de/abendschau/index.html)Bei der "Herzenssache" von "zibb" lobt die Jury: "Wenn einerhartgesottenen Jury beim Ansehen von Beiträgen vor Rührung die Tränenin die Augen steigen, dann müssen diese Beiträge etwas Besonderessein. (...) Eindrücklich wird die Reihe jedoch vor allem wegen derArt, wie die Geschichten komponiert sind und wegen der ReporterinJanna Falkenstein. Unprätentiös, einfühlsam, zurückgenommen, dabeiaber sehr sympathisch, öffnet sie die Menschen."(https://www.rbb-online.de/zibb/themen/die-zibb-herzenssache.html)Zum Kommentarformat "Ansichtssache" sagt die Jury: "Kommentare -im Fernsehen immer eine Herausforderung. Denn bildlich anregend sindsie in der Regel nicht. Und deshalb tauchen sie in vielenRegionalprogrammen auch kaum noch auf. Florian Eckardt und Ralf Ayentreten den Beweis an, dass das nicht so bleiben muss. (...) Endlichhaben Redakteure wieder die Möglichkeit, Diskussionen anzuzetteln.(https://www.facebook.com/abendschau.rbb/)Den Bremer Fernsehpreis gibt es mit Unterbrechungen seit 1974. DerPreis gilt inzwischen als maßgebliche Auszeichnung für regionaledeutschssprachige Fernsehprogramme. Radio Bremen organisiert denWettbewerb der Fernsehregionalprogramme im Auftrag der ARD.(https://www.radiobremen.de/unternehmen/bremer-fernsehpreis/)Pressekontakt:rbb Presse & InformationJustus Demmerjustus.demmer (at) rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell