rbb freut sich über Bayerischen Fernsehpreis für Stephan Lamby

Berlin (ots) - Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) gratuliertStephan Lamby zum Bayerischen Fernsehpreis. Der Journalist und Autorist am Freitagabend (18.5.) in der Kategorie Informationsprogrammefür drei Filme aus dem vergangenen Jahr ausgezeichnet worden: die vomRundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) und dem Norddeutschen Rundfunkproduzierte Langzeitbeobachtung "Nervöse Republik - Ein JahrDeutschland", "Das Duell Merkel vs. Schulz" (SWR/NDR/rbb) und "Bimbes- die schwarzen Kassen des Helmut Kohl" (SWR).rbb-Intendantin Patricia Schlesinger: "Stephan Lamby zeigtunaufgeregt und präzise, wie Politik funktioniert, wie MenschenPolitik machen und was diese Menschen bewegt und antreibt. SeineBeobachtungen helfen, Politik zu verstehen, er macht dabei auchProzesse und Abläufe sichtbar, die manche Protagonisten lieberaußerhalb der Öffentlichkeit behandelt wüssten. Indem er immer wiederTransparenz herstellt, dient Stephan Lamby dem demokratischenSystem."