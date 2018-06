Berlin (ots) - Für die rbb-Kampagne "Bloß nicht langweilen" wurdedie Berliner Werbeagentur GUD am Donnerstag (21.6.) vom "Rat fürFormgebung" mit dem German Brand Award in Gold geehrt. Der rbb selbsterhielt für die neue Kommunikationslinie außerdem eine Auszeichnungfür "excellent Branding" in der Kategorie "Media & Publishing". Derneue Auftritt des rbb übersetzt überzeugend die neue Haltung undTonalität des rbb: mutig, kantig, unangepasst.In der Begründung der Jury heißt es: "Getreu dem Motto 'Lieberfrech als langweilig' gibt sich der rbb mit seiner neuen Programm-und Marketingstrategie erfrischend jung und selbstironisch. Diestarke Markenarbeit zeigte bereits nach kurzer Zeit erste Erfolge inForm besserer Quoten und Umfrageergebnisse. Das beweist, dass mansich mit der neuen Strategie auf einem guten Weg befindet."Mit dem German Brand Award zeichnen der Rat für Formgebung und dasGerman Brand Institute erfolgreiche Marken, konsequente Markenführungund nachhaltige Markenkommunikation aus.Pressekontakt:rbb Presse & InformationE-Mail: presse@rbb-online.de, Telefon: (030) 97 99 3 - 12 100Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell