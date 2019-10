Berlin (ots) -Sperrfrist: 23.10.2019 06:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Zahlreiche Berliner Clubs wollen den Konsum der auch als "LiquidEcstasy" bekannten Droge GHB aus ihren Räumlichkeiten verbannen. Anvielen Clubtüren hängen nach Informationen von rbb|24 Verbotsschilderfür GHB. Bei Missachtung droht Hausverbot.Die Zahl der Drogentoten weist darauf hin, dass die Droge inBerlin eine immer größere Rolle spielt. Im Jahr 2018 starben inBerlin fünf Menschen nach dem Konsum von GHB, während es in denbeiden Vorjahren keinen solchen Fall gegeben hatte. In diesem Jahrgab es bis einschließlich Juli bereits zwei Todesfälle nach demKonsum von GHB. Das geht aus Zahlen der Polizei hervor, die rbb|24vorliegen.Laut einer Studie des Konsumentenforschers Felix Betzler wird dieDroge in Berlin immer beliebter. In einer Umfrage unter BerlinerParty-Gängern 2018 haben fast zehn Prozent der Befragten angegeben,GHB zu konsumieren. Das sei eine Vervierfachung gegenüber einerBefragung vier Jahre zuvor, so der Charité-Psychiater im Interviewmit rbb|24. Beide Umfragen sind nicht repräsentativ.Der Konsum der Substanz ist deswegen so gefährlich, weil nurwenige Tropfen zu einer Überdosierung führen können. In deren Folgekann es zu Atem- und Herzstillstand kommen. Zudem potenziert sich dieWirkung des Stoffes in Zusammenhang mit Alkohol. Dann kann einkompletter Gedächtnisverlust eintreten, weshalb die Substanz indieser Kombination auch immer wieder als sogenannte K.o.-Tropfenmissbraucht wird.GHB fällt in Deutschland unter das Betäubungsmittelgesetz. Dochdie wirkverwandte Substanz GBL ist frei im Internet erhältlich. Esist ein Lösungsmittel, das die chemische Industrie zur Herstellungvon Graffiti-Reinigern und als Basis für Medikamente nutzt. DerKörper wandelt dieses GBL in das illegale GHB um.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgRedaktion rbb24Tel.: +49 (0)30 97993-37950Fax: +49 (0)30 97993-37909internet@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell