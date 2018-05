rbb exklusiv: Wowereit wirbt für politische Bezirksämter

Berlin (ots) -Sperrfrist: 03.05.2018 06:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Der frühere Regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit(SPD), fordert eine Reform der Bezirksverwaltungen in der Stadt.Der bisherige Zustand sei kontraproduktiv, wonach jede Parteientsprechend ihrem Stimmenanteil Stadträte stellt. Stattdessen solltees politische Bezirksämter geben, in denen Parteien Koalitionenschließen. Wörtlich sagte Wowereit am Donnerstag im Inforadio vomrbb:"Also misch' Du Dich mal nicht in mein Ressort ein, dann misch'ich mich auch nicht in Dein Ressort ein. Also jeder lässt den anderenda so in Frieden und jeder wurschtelt da vor sich hin .. Das istkontraproduktiv. Da lieber ein politisches Bezirksamt, wie man dasdenn nennt, so dass da, wie auf der Senatsebene, ... Parteien sichzusammentun und das gesamte Bezirksamt abbilden und dann auchVerantwortung übernehmen. Das fände ich besser."Berlin verfügt über zwölf Bezirksverwaltungen. Sie sind vorrangigfür Angelegenheiten vor Ort zuständig, wie Grünflächen und Schulen.Inforadio sendet das Interview mit Klaus Wowereit am Donnerstag,3.5., um 10.45 Uhr.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgINFOradioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell