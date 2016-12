rbb-exklusiv: Weiterer Anschlagsverdächtiger festgenommen

Berlin (ots) - Nach Informationen der rbb-Abendschau gab es in denfrühen Morgenstunden eine weitere Festnahme im Fall des Attentätersvom Breitscheidplatz.Auch dieser Festgenommene stellte sich jedoch nicht als der Täterheraus.Nach Abendschau-Informationen soll es im Fahrerhaus vor demAnschlag einen Kampf gegeben haben. Die Polizei geht davon aus, dassder Täter verletzt ist. Im Fahrerhaus des LKW wurden DNA-Spurengesichert.Deshalb suchte die Polizei in den vergangenen Stunden sämtlicheKrankenhäuser in Berlin und Brandenburg ab. Die Hinweise auf denTäter werden immer konkreter.Über weiter Erkenntnisse will die Polizei in einer Pressekonferenzam Nachmittag informieren.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgAbendschauGabriele von MoltkeRedakteurin/KoordinationTelefon: +49 30 97993 22203abendschau@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell