rbb-exklusiv: Wagenknecht macht Staat für erstarkenden Populismus verantwortlich

Berlin (ots) - Sahra Wagenknecht, die stellvertretende Vorsitzendeder Linken, hat in einem Interview im ARD-Mittagsmagazin dieSicherheitslage in Deutschland für den erstarkenden Rechtspopulismusverantwortlich gemacht.Insbesondere seien laut Wagenknecht Sparmaßnahmen bei der Polizeidaran Schuld, dass Wähler für populistische Politik empfänglich sind:"Das hat auch damit zu tun, dass Menschen Angst vor Kriminalitäthaben, weil wir in Deutschland seit Jahrn die Polizei kaputt gesparthaben", sagte Wagenknecht am Montag im ARD-Mittagsmagazin." Es sei"in großen Städten tatsächlich oft schwer, wenn man die Polizeianruft, überhaupt noch jemanden zu erreichen." Viele Kriminalfällewürden gar nicht aufgeklärt. "Dann ist es natürlich leicht zu sagen,es sind immer die Banden aus dem Ausland." Sie finde, dass der StaatSicherheit gewährleisten müsse, sagte Wagenknecht. "Wenn er das tut,dann haben es solche Legenden und solche, wenn man so sagen will,populistischen Meinungsführer es dann eben sehr viel schwerer, Ängsteauf bestimmte Sündenböcke abzulenken."Wagenknecht hat Anfang September die linke Sammlungsbewegung"Aufstehen" gegründet, sie soll Wähler ansprechen, die sich von denklassischen Parteien abgewendet haben. Ziel der Initiative ist einelinke Regierung in Deutschland.