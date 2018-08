rbb-exklusiv: Vorsitzender der Kultusministerkonferenz Holter: Länder schuld am Lehrermangel

Berlin (ots) - Der Vorsitzende der Kultusministerkonferenz HelmutHolter hat eingeräumt, dass die Bundesländer das Problem desLehrermangels durch den Stellenabbau in den 2000er Jahren selbstverursacht haben.Im ARD-Mittagsmagazin sagte er am Mittwoch: "Das war diese Zeitdes Fahrens auf Sicht und das ist eine Politik gewesen, die dazugeführt hat, dass wir in dieser Miesere stecken." Deutschlandweitgibt es nicht genug ausgebildete Lehrer. Viele Bundesländer müssendie Stellen daher mit Seiteneinsteigern besetzten. Sachsen hat mit 45Prozent Quereinsteigern bei Neueinstellungen bundesweit die höchsteQuote. In Berlin sind es 41%.Helmut Holter sei überzeugt, Deutschland müsse weg von der aufSchularten bezogenen Ausbildung, außerdem brauche man eine stärkereAnerkennung für den Lehrerberuf. "Wir müssen darüber reden, wie dieLehramtsausbildung attraktiver gemacht werden kann und am Ende geht'sauch darum, mehr Wertschätzungen öffentlich für die Lehrerinnen undLehrer zu zeigen", sagte Holter.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deJacqueline PiwonARD-Mittagsmagazin & Brandenburg AktuellTelefon: +49 331 97993 55537Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell