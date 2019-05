rbb-exklusiv: Vom Kabinett bestätigt - Susanne Hoffmann neue Generalstaatsanwältin Brandenburg

Potsdam (ots) - Nach rbb-Informationen hat die rot-roteLandesregierung in Brandenburg Susanne Hoffmann als neueGeneralstaatsanwältin bestätigt.Der Beschluss sei in dieser Woche erfolgt, teilte dasJustizministerium in Potsdam am Freitag dem rbb auf Anfrage mit.Damit tritt die 59-jährige am 17. Juni ihr Amt in Brandenburg/Havelan.Bisher war Susanne Hoffmann Abteilungsleiterin imJustizministerium und hatte die Fachaufsicht über alleStaatsanwaltschaften.Hoffmann übernimmt als Generalstaatsanwältin die Nachfolge vonErrado Rautenberg, der im Juli 2018 verstorben ist.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell