rbb-exklusiv: Verkehrsstaatssekretär Kirchner: Regeln für Leihfahrräder werden verschärft

Berlin (ots) - Der Berliner Senat will die Regeln fürLeihfahrräder verschärfen.Das hat Verkehrsstaatssekretär Holger Kirchner (Bündnis 90/DieGrünen) am Dienstag im Inforadio vom rbb angekündigt. Wenn Fußgänger,Menschen mit Kinderwagen oder einem Rollstuhl durch Leihfahrräder aufGehwegen behindert werden oder gar nicht mehr durchkommen, müsse maneingreifen, so Kirchner. Man beobachte die Situation sehr genau undwerde, wenn es zu viel wird, einschreiten."Deswegen haben wir uns jetzt über den Winter auch schon auf denWeg gemacht und über die Änderung der Sondernutzungsregeln nicht bloßnachgedacht, sondern bereiten die gerade vor." Dazu gehöre, dass dieLeihfahrräder nicht mehr im freien Raum angeboten werden dürfen,sondern genau festgelegt ist, an welchen Stellen Räder aufgestelltwerden dürfen.Als problematisch bezeichnete Kirchner die Personalausstattung derOrdnungsämter, die für die Kontrolle der Leihfahrräder zuständigsind. Es sei aber auch eine Mentalitätsfrage, wie die Menschen mitihrer Stadt umgingen. "In diese Lücken gehen diese Anbietermöglicherweise rein und sagen, wenn das sowieso alles so verranzthier aussieht, dann können wir ja auch machen, was wir wollen. Dasist aber ein Irrtum."