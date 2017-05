rbb-exklusiv: Verfassungsschutz-Präsident Maaßen warnt vor Gefahr islamistischer Terroranschläge in Deutschland

Berlin (ots) - Nach dem Anschlag von Manchester ist das Risiko vonTerroranschlägen auch in Deutschland nach Einschätzung desVerfassungsschutzes unverändert hoch. "Ich kann keine Entwarnunggeben - im Gegenteil", so Hans Georg Maaßen, der Präsident desBundesamts für Verfassungsschutz, im Interview mit dem rbb-Inforadio.Zwar hat es seit dem Anschlag von Anis Amri auf dem BerlinerBreitscheidplatz keine neuen Anschläge in Deutschland gegeben.Anschläge in ähnlicher Weise seien jedoch möglich, "weil der IS will,dass auch in Deutschland ein größerer Anschlag durchgeführt wird, undwenn er uns treffen kann würde er es auch tun".So habe es in den vergangenen sechs Monaten "eine Vielzahl vonFestnahmen oder polizeilichen Exekutivmaßnahmen gegen mutmaßlicheIslamisten" gegeben, wie auch ein "ein hohes Aufkommen vonInformationen über Gefährdungssachverhalte oder Anschlagsplanungengegen Deutschland".Obwohl der IS militärisch stark unter Druck ist, hält derVerfassungsschutz es nach wie vor für denkbar, dass dieTerrororganisation auch große Anschlagsszenarien wie 2015 in Parisrealisieren kann. "Ich gehe davon aus, dass der IS derzeit noch dieMöglichkeiten dazu hat. Er hat eine große Anzahl von Anhängern inWesteuropa, auch in Deutschland".Darüber hinaus gebe es eine nach wie vor große Zahl von jungenLeuten, die sich im Cyberraum radikalisierten, und die vonHeadhuntern des IS angesprochen würden. Cyberattacken habe der ISbisher nur "auf einem relativ niedrigen Niveau" durchgeführt, soMaaßen, als DDOS-Angriffe oder Veränderungen von Webseiten, vor allemmit dem Ziel, Propaganda zu verbreiten. "Bisher haben wir nichtgesehen, dass der IS in der Lage ist, schwerwiegende Cyberangriffedurchzuführen, aber ausschließen können wir es derzeit auch nicht,insbesondere da man sich dieses Know How auch im Bereich derOrganisierten Kriminalität kaufen kann".Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell