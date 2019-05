rbb exklusiv: Verdacht auf Amtsmissbrauch bei Frankfurter Polizei - Anzeigen gegen AfD-Fraktionsvorsitzenden Möller

Frankfurt (Oder) (ots) - Mitglieder der Grünen in Frankfurt (Oder)und der Rechtsanwalt Sven Hornauf erheben schwere Vorwürfe gegenAfD-Politiker der Stadt, darunter auch gegen den örtlichenFraktionsvorsitzenden und Landtagskandidaten, Wilko Möller.Unter anderem wird ihm vorgeworfen, gemeinsam mit anderen BeamtenÄmter bei der Polizei genutzt zu haben, um strafrechtlich gegenGrünen-Politiker vorzugehen, auch gegen den heutigen Baudezernentender Stadt, Jörg Gleisenstein.Auslöser ist die Zerstörung von 50 Wahlplakaten in Frankfurt(Oder) im September 2017. Eineinhalb Jahre später ermittelte diePolizei nun Tatverdächtige, offenbar ausschließlich auf Grundlage vonHinweisen aus Kreisen der AfD wie von Wilko Möller. Möller sagte aufRBB-Anfrage, er könne sich nicht erinnern. Unterlagen, die auch demRBB vorliegen, belegen, dass er Fotos von Personen an die Polizeischickte und dubiose Zeugen organisierte.Grünen-Anwalt Hornauf sprach von "tiefen und weitgehendenRechtsverletzungen". Man müsse davon ausgehen, dass es bei derPolizei "eine Art Betriebsparteigruppe der AfD" gebe. Man habeAnzeige gegen drei Polizisten des Staatsschutzes gestellt wegen derVerfolgung Unschuldiger, gegen Möller zudem wegen Amtsanmaßung undübler Nachrede. Die Frankfurter Grünen sprechen von erschüttertemVertrauen in die Arbeit der Polizei und fordern die Intervention derGeneralstaatsanwaltschaft.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgBrandenburg aktuellChef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-22 410brandenburg-aktuell@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell