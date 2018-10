rbb-exklusiv: Umweltministerin Schulze: Wir müssen weg von der Wegwerf-Gesellschaft

Berlin (ots) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hatgrößere Anstrengungen bei der Vermeidung von Plastikmüll gefordert.Im Inforadio des rbb sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag,neben mehr Anreizen für umweltfreundliche Verpackungen wolle sie auchstrengere Regeln für das Recycling von Plastikprodukten durchsetzen."Bis jetzt wird ungefähr 36 Prozent des Plastiks wieder recycelt undwir setzen das jetzt hoch auf 60 Prozent, das reicht mir aber immernoch nicht", so Schulze.Vor allem müsse man weg von der Wegwerf-Gesellschaft, sagteSchulze. "Wir müssen weg von diesem Plastik, was einfach nur einmalverwendet wird, wo man kurz was von isst, was man einmal benutzt[...] und dann einfach wieder wegschmeißt, das ist wirklichRessourcen-Verschwendung und das müssen wir verringern und möglichstbeenden."Auch die Wiederverwendung des recycelten Plastiks müsse nochweiter vorangetrieben werden: "Das gibt es heute schon inVerpackungen, beispielsweise von Spülmitteln [...], aber es muss nochviel stärker eingesetzt werden und das ist etwas, was ich mirvorgenommen habe."Zum 40. Jubiläum des Umwelt-Siegels der Bundesregierung, dem"Blauen Engel", sagte die Umweltministerin, das Siegel zeige, wennProdukte umweltgerecht, nachhaltig und unter fairenArbeitsbedingungen entstanden seien. "Wir versuchen aber jetzt auchdie nächste Generationen noch zu erreichen und in der Art und Weise,wie wir für den Blauen Engel werben, auf Jüngere zuzugehen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell