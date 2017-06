rbb exklusiv: Ulrich Matthes will bis mindestens 2021 am Deutschen Theater bleiben

Berlin (ots) - Der Schauspieler Ulrich Matthes will am DeutschenTheater bleiben.Dort ist er bereits seit der Spielzeit 2004/05 fest engagiert undplant keinen Weggang. Er sagte am Montag dem Kulturradio vom rbb:"Ich bleibe dem Deutschen Theater treu, ich fühle mich da wohl. Ichhabe schon auch immer wieder mal zu meckern, aber ich bin ein Mensch,der sich gerne kontinuierlich in Zusammenhängen bewegt, ich bin nichtso ein schneller Wechsler und bleibe mindestens bis 2021 und hoffe,auch noch mit 80 Jahren am Deutschen Theater spielen zu können."Ulrich Matthes wird am kommenden Samstag in derkulturradio-Hörspielperformance nach David Grossmans Roman "Kommt einPferd in die Bar" einen Stand-up-Comedian darstellen, der sichwährend seines Auftritts immer mehr in seiner eigenen Geschichteverfängt.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgkulturradioTel.: +49 (0)30 979 93-33800 / -33810Fax: +49 (0)30 979 93-33809steffen.brueck@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell