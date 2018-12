Berlin (ots) - Der Geschäftsführer des Investors Trockland, HeskelNathaniel, hat überrascht auf die neuen Pläne des Berliner Senats fürden Checkpoint Charlie reagiert.Im Inforadio des rbb sagte Nathaniel am Dienstag, er sei vorabnicht über die Veränderungen informiert worden: "Ich bin natürlichüberrascht, weil wir schon drei Jahre mit dem Berliner Senat sehr engzusammenarbeiten, über alle Parameter uns verständigt haben,sämtliche Forderungen, Auflagen und Wünsche des Senats berücksichtigtund in die Planung eingearbeitet haben." Eigentlich habe man dasgesamte Projekt in den nächsten Tagen beurkunden wollen, aber nunvollziehe der Senat überraschend einen "Kurswechsel": "Und wirerfahren das nicht mal, offiziell." Vor diesem Hintergrund stellesich auch die Frage nach der "Verlässlichkeit desVerhandlungspartners", so Nathaniel.Der Trockland-Geschäftsführer wollte sich noch nicht abschließenddazu äußern, ob sein Unternehmen trotz der veränderten Lage an demProjekt festhalten wird. Dabei wollte er auch nicht ausschließen,dass der Investor nun weder das geplante Hardrock-Hotel noch dasMauer-Museum bauen wird: "Alles ist momentan möglich. Wir sindInhaber der Grundschulden. Wir müssen jetzt sämtliche Möglichkeitenund Szenarien bewerten lassen und dann können wir erst entscheiden,ob das durchsetzbar ist und wirtschaftlich Sinn macht."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgINFOradioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell