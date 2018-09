rbb exklusiv: Til Schweigers bestes Stück hat harte Zeiten hinter sich

Berlin (ots) - Schauspieler und Regisseur Til Schweiger (54) kannden Schmerz von Filmfigur Nils (Samuel Finzi) in "Klassentreffen 1.0- Die unglaubliche Reise der Silberrücken" selbst nachvollziehen:"Ich glaube, dass man sich wahnsinnig gut damit identifizieren kannals Mann, also mit dieser Vorstellung, was das auslöst." Zwar hat ersich sein bestes Stück nicht in der Sauna eingeklemmt, wohl aber imReißverschluss, wie er im Interview mit radioBERLIN 88,8 - demStadtradio vom rbb - nun zugab: "Da ging's nicht mehr vor und zurück,und dann weißt du echt nicht, was du machen sollst! Du fängst fast anzu heulen."Til Schweiger O-Ton: "Die Saunaszene find ich auch sehr, sehrwitzig. Ich glaube, dass man sich wahnsinnig gut damit identifizierenkann als Mann, also mit dieser Vorstellung, was das auslöst. Ich habmir meinen mal eingeklemmt im Reißverschluss, und da ging's nichtmehr vor und zurück, und dann weißt du echt nicht, was du machensollst! Du fängst fast an zu heulen."Morgen startet Til Schweigers neuer Film "Klassentreffen 1.0" inden deutschen Kinos.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgradioBerlin 88,8Chef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-34 210Fax: +49 (0)30 979 93-34 219aktuell@radioberlin.deplanung@radioberlin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell