rbb-exklusiv: Teske-Willkommensklassen sollen weiter bestehen

Die Willkommensklassen an der ehemaligen Teske-Schule im BerlinerBezirk Tempelhof-Schöneberg sollen auch im kommenden Schuljahr weiterbestehen. Nach rbb-Informationen wird die Schule dann 20 bis 25 neueSchüler aufnehmen.An der Schule lernen fast ausschließlich junge Flüchtlinge. DieLehrer sehen die vier Willkommensklassen an diesem Standort alsSchutzraum für die Jugendlichen. Diese sind oft traumatisiert, weilsie Krieg in ihren Heimatländern wie Syrien, Irak oder Afghanistanerlebt haben.Kritiker wie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und derFlüchtlingsrat hatten dagegen schon vor dem Start derWillkommensklassen an diesem Standort im Oktober moniert, die Schülerwürden dort isoliert und ausgegrenzt. Sie forderten, diesestattdessen in Regelschulen und Oberstufenzentren zu unterrichten.Die Bildungsexpertin der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus,Regina Kittler, pocht darauf, die Teske-Klassen spätestens zumkommenden Schuljahr wieder zu schließen, weil die Integration auf derStrecke bleibe. Ein schnelles Aus ist aber nicht zu erwarten, da imSommer weitere Schüler dazukommen. Der Bezirk hat die Räume derehemaligen Teske-Schule für Willkommens-Klassen vorübergehend zurVerfügung gestellt. Perspektivisch will er das Gebäude zu einerGrundschule ausbauen. Voraussichtlich in zwei Jahren sollen dieBauarbeiten beginnen.