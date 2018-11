rbb exklusiv: Symptom-Checker schneiden bei rbb-Test gut ab

Berlin (ots) - Der Symptom-Checker des Anbieters "NetDoktor" unddie Medizin-App "Ada health" haben bei einer Stichprobe desrbb-Verbrauchermagazins "Super.Markt" beide gut abgeschnitten. DerSymptome-Finder von Apotheken-Umschau.de konnte die Tester hingegennicht überzeugen.Prof. Florian Limbourg, Oberarzt für Innere Medizin an derUniklinik Hannover, hatte für den rbb die typischen Symptome von dreiKrankheitsbildern in die drei sogenannten Symptom-Checker eingegeben.Zudem testete ein Patient, der an einer chronisch entzündlichenDarmerkrankung leidet, ob die Anwendungen seine Krankheit richtigdiagnostizieren.Der Symptome-Finder von Apotheken-Umschau gab nur ein grobeOrientierung, welche Ursachen hinter einzelnen Symptomen steckenkönnen. Doch sowohl Ada health als auch der Symptom-Checker vonNetDoktor stellten in allen vier Fällen die richtige Diagnosen. Dieselauteten Schlaganfall, Lungenembolie, einfache Rückenschmerzen undcolitis ulcerosa."Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass selbst lernende Appsseltene Erkrankungen durch eine Verknüpfung von Symptomen besserdiagnostizieren, als es der Hausarzt in einem schnellen Gesprächkann", resümmierte Prof. Limbourg das Testergebnis.Verbraucherzentrale würde Einsatz in Kliniken und ArztpraxenbegrüßenDie von einem Start-Up in Berlin-Kreuzberg entwickelte App Adahealth ist seit November 2017 in Deutschland kostenlos verfügbar.Kurz zuvor konnten die Gründer 40 Millionen Euro Risikokapitaleinwerben, unter anderem von Google. Die Unikliniken in Essen und inGießen/Marburg kündigten kürzlich an, die ursprünglich für Ärzteentwickelte App testweise in ihren Rettungsstellen einzusetzen.Auch mehrere niedergelassene Ärzte wollen Ada health ab demkommenden Jahr im Rahmen des "Projekt Zukunftspraxis" derKassenärztlichen Bundesvereinigung testen. Susanne Mauersberg,Ressortleiterin Gesundheitspolitik beim Bundesverband derVerbraucherzentralen sagte dem rbb dazu: "Wir würden uns sehrwünschen, dass diese Apps sehr schnell in die tatsächlicheRegelversorgung reinkommen, damit das nicht eine "Ich rede mit meinerApp-Geschichte" wird - sondern richtig gut wird das erst, wenn dieApp die Anamnese macht, und die Arzt-Patienten-Konsultation dann ganznormal stattfindet."Mehr zum Thema am Montagabend um 20:15 Uhr im rbb-Fernsehen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgSUPER.MARKTAnsprechpartner:Tel.: 030 - 97993 - 37951Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell