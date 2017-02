rbb-exklusiv: Steuerhinterziehung auf Plattformen von Amazon und Co: Bundesregierung verzichtet auf Hunderte Millionen Euro Umsatzsteuern im Online-Handel

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Berlin (ots) - Nach Recherchen des ARD-Politikmagazins Kontrastehinterziehen Online-Händler speziell aus dem asiatischen Raum inerheblichem Umfang Umsatzsteuern in Deutschland. Es handelt sichdabei vor allem um Anbieter, die ihre Produkte über die PlattformenAmazon und Ebay vertreiben.Mark Steier, Finanzanalyst und Betreiber eines Branchendienstesfür E-commerce, schätzt den Schaden für den deutschen Fiskus bezogenauf die beiden großen Marktplätze auf rund 800 Millionen Euro proJahr. Nach seinen Recherchen sind 99, 8 % der chinesischen Händler,die in Deutschland ihre Ware lagern und anbieten, steuerlich nichtangemeldet und haben auch keine Umsatzsteueridentifikationsnummerbeantragt.Die deutschen Finanzämter haben die Zuständigkeit für denOnline-Handel bundesweit aufgeteilt. Für die in Bezug auf dieHinterziehung von Umsatzsteuern besonders auffälligen chinesischenHändler ist das Berliner Finanzamt Neukölln zuständig.Der Berliner Finanzsenator Dr. Matthias Kollatz-Ahnen (SPD)fordert jetzt mehr Transparenz im Online-Handel: "Wir wollen gernevon den Plattformbetreibern die Informationen über die Firmen haben,die auf den Plattformen anbieten." Und er ergänzt: "Wir meinen, dasses auch zu einem transparenten Wirtschaftssystem und zu einemgerechten Wirtschaftssystem dazugehört, dass Unternehmen Steuernzahlen."Thomas Eigenthaler, Bundesvorsitzender der DeutschenSteuergewerkschaft, beklagt in der Kontraste-Sendung die fehlendenRessourcen der deutschen Finanzämter, um die Steuerhinterziehung imOnline-Handel wirkungsvoll zu bekämpfen: "Nach meiner festenÜberzeugung laufen die 600 deutschen Finanzämter dieser gesamtenOnline-Entwicklung vermutlich um Jahre hinterher."