rbb-exklusiv: Sondersitzung des Flughafenaufsichtsrats am Mittwoch

Berlin (ots) - Nach rbb-Informationen kommt der Aufsichtsrat derFlughafengesellschaft am Mittwoch zu einer Sondersitzung zusammen, umüber die Zukunft von Flughafenchef Karsten Mühlenfeld zu beraten.Senatssprecherin Claudia Sünder bestätigte der rbb-Abendschau amMontag, daß ein formeller Antrag eingegangen sei. "Mit großerWahrscheinlichkeit wird die Sondersitzung am Mittwoch abendstattfinden."Der Bund hatte die Sondersitzung beantragt. Hintergrund ist dermassive Ärger aller drei Flughafengesellschafter über den vonMühlenfeld im Alleingang durchgesetzten Rauswurf von BER-TechnikchefJörg Marks. Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrates hatteMühlenfeld ausdrücklich davor gewarnt. In Gesellschafterkreisen desBundes und Berlins wird seit dem Wochenende nun intensiv darübergeredet, ob auch der Flughafenchef selbst entlassen werden soll.Als mögliche Nachfolger werden unter anderemBundesverkehrsstaatssekretär Rainer Bomba (CDU) und BerlinsFlughafenkoordinator Engelbert Lütke Daldrup (SPD) genannt.