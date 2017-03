Berlin (ots) - Der Rapper Smudo ist zuversichtlich, dass esgelingt die "fanatischen Ränder" im Wahljahr "wieder klein zubekommen". Der Sänger der Band "Die fantastischen Vier" sagte amMontag im rbb-Inforadio, es sei positiv, dass die Debatte"emotionalisiert" wurde: "Momentan haben die Parteien mehr Zulauf alssonst. Viel mehr jüngere Leute sprechen jetzt irgendwie nichtdarüber, was gerade ein hippes Album ist, sondern was politischirgendwie am Bach ist. (...) Jetzt wird auf den Putz gehauen, jetztgeht's ab. (...) Also man sieht, die Emotionen kommen auf den Tisch".In diesem Sinne sei festzustellen, dass der SPD-Kanzlerkandidat"Schulz als Gegenbewegung zu Merkel über die Emotionen und die klarenWorte" kommt: "Das zeigt mir schon, dass da sich wirklich was bewegtund ich bin eigentlich guter Hoffnung, was die Bundestagswahl angeht.Mein ganz persönlicher Wunsch wäre: Ein bisschen mehr markiges wievon Schulz".Smudo betonte, die Verunsicherung, die allgemein herrsche habeihren Grund vor allem in der "Informationsrevolution": "Für vieleMenschen ist das ein Unsicherheitsfaktor und (...) dann werden dieSymptome gesucht wie zum Beispiel Flüchtlinge, die einem endlich maleinen Schuldigen liefern können und das ist der Mechanismus, derpassiert. Ich glaube aber auch, dass Information uns retten kann,weil nämlich jeder auch ein Sender sein kann und wenn sich genugLeute gemeinsam zusammentun, eine gute Botschaft verbreiten, glaubeich schon, dass die ihren Absatz finden wird. Zum Beispiel dieseGegenbewegung von Fake News, dass auf großen Nachrichtenkanälen auchgesagt wird: Leute, das und das, daran kann man eine Fake-Newserkennen und das ist das Problem dabei."Das Interview mit Smudo ist Teil unserer Serie "10 Ideen - Dasbraucht Deutschland", die bis zum 10. März zu hören ist.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell