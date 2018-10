rbb exklusiv: Siemens-Innovationscampus kommt nach Berlin

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Berlin (ots) - Der Siemenskonzern hat sich für Berlin als Standortfür seinen neuen Innovationscampus entschieden.Das erfuhr der rbb am Dienstag aus Parlamentskreisen.Die Nachricht über die große Investition will am MittwochSiemenschef Joe Kaeser auf einer Pressekonferenz mit BerlinsRegierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) verkünden. Monatelanghatte Siemens darüber nachgedacht, wo in der Welt dieserInnovationscampus gebaut werden soll, auch Asien und die USA waren imGespräch. Nun ist die Entscheidung für Berlin gefallen.Der Innovationscampus soll in Siemensstadt entstehen - mit einemneuen Forschungs- und Entwicklungszentrum und Platz für Produktionund Wohnungen. Siemens hatte angekündigt, bis zu 600 Millionen Euroin den neuen Innovationscampus investieren zu wollen.