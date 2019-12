rbb-exklusiv: Senatsverwaltung sieht Pläne für Steglitzer Kreisel kritisch

Berlin (ots) -Sperrfrist: 08.12.2019 08:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen sieht dieUmwandlung des Hochhauses "Steglitzer Kreisel" in 330 hochpreisigeEigentumswohnungen kritisch.Das teilte Petra Rohland, stellvertretende Sprecherin der Senatorin, rbb|24 mit.Ein hochpreisiges Angebot führe zu einer "Konzentration von Besserverdienenden",was wiederum einen allgemeinen Anstieg von Mieten und Preisen und langfristigauch Verdrängung nach sich ziehen könne. Eine solche Ansammlung wohlhabenderEigentümer mitten im Steglitzer Kiez sei "aus sozialen Gründen nicht günstig",teilte Rohland mit.Als der Kreisel vor rund drei Jahren verkauft wurde, sei man froh gewesen, eineLösung für das leerstehende Gebäude gefunden zu haben, sagte Rohland. So seienbeim Verkauf an die CG-Gruppe "Entscheidungen getroffen worden, die man nichtmehr rückgängig machen kann". Heute, drei Jahre später und mit neuem Senat, gehedas Land mit dem Verkauf von Immobilien und Grundstücken anders um.CG-Chef Christoph Gröner sagte rbb|24, ihm sei klar, dass die Menschen, die sichim "ÜBerlin" eine Wohnung kaufen werden, "jenseits des normalen Bürgersunterwegs sind". Der Bauunternehmer will in den 40 Jahre alten Büroturm 330Eigentumswohnungen einbauen: vom 50 Quadratmeter großen Einzimmer-Apartment bishin zu zwei Penthouses mit 150 und 300 Quadratmetern ganz oben auf dem Dach.Die Preise steigen von Stockwerk zu Stockwerk: Zwei Zimmer mit 61 Quadratmeternin der 13. Etage, Südwest-Seite, kosten 470.000 Euro. Eine 2,5-Zimmer-Wohnungmit 81 Quadratmetern im 22. Stock soll 780.000 Euro kosten. Die beidenPenthouses werden derzeit noch nicht zum Kauf angeboten.Obwohl bisher nur der entkernte Rohbau steht, waren Ende November 2019 lautCG-Gruppe schon 120 Einheiten verkauft.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgRedaktion rbb24Tel.: +49 (0)30 97993-37950Fax: +49 (0)30 97993-37909internet@rbb-online.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4461351OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell