rbb-exklusiv: Schießstandaffäre: Trickste Geisel in der Personalie Koppers?

Berlin (ots) - Nach einem internen Vermerk, den InnensenatorAndreas Geisel abzeichnete, verfasste die Innenverwaltungzweifelhafte Argumente, um in der Schießstandaffäre gegen diedamalige Vize-Polizeipräsidentin, Margarete Koppers, keinDisziplinarverfahren einleiten zu müssen.Vorausgegangen war ein Ermittlungsverfahren bei derStaatsanwaltschaft im April 2017. Das ziehe nach dem BerlinerDisziplinargesetz ein Disziplinarverfahren nach sich, konstatiert dieVerwaltung selbst in dem Vermerk vom Mai 2017. Aber man habe davonabgesehen, "da alle entscheidungserheblichen Unterlagen derzeit derSTA Berlin vorliegen und diese eine Herausgabe von Akten oderInformationen aus dem laufenden staatsanwaltlichenErmittlungsverfahren verweigert, um den Untersuchungszweck nicht zugefährden." Man müsse deshalb erst das Ende des Ermittlungsverfahrensabwarten, um dann erneut über ein Disziplinarverfahren zuentscheiden, so Geisels Verwaltung.Dem rbb gegenüber widerspricht der Leiter der Staatsanwaltschaft,Jörg Raupach. Es hätte im Februar 2018, also einen Monat vor derErnennung zur Generalstaatsanwaltschaft, nur eine Anfrage gegeben.Man sei durchaus kooperativ gewesen. "Wir haben über den Sachstanddes Verfahrens Auskunft gegeben", sagt Raupach dem rbb. DerInnenpolitische Sprecher der FDP, Marcel Luthe erklärt gegenüber demrbb: "Ich habe seinerzeit schon den Innensenator gefragt, schon imPlenum, ob denn eigentlich eine Disziplinarverfahren geprüft wurdebzw. warum keins eingeleitet wird. Das Ergebnis war, man müsse keineseinleiten, weil das habe man genau geprüft, mit einem Gutachten.""Ein Gutachten habe er, Luthe, bei einer Akteneinsicht in den Vorgangnicht gefunden."Im März 2018 ist die ehemalige Vize-Polizeipräsidentin Koppers zurGeneralstaatsanwältin befördert worden. Mit einemDisziplinarverfahren wäre dies unwahrscheinlich geworden. AmWochenende läuft Koppers sechsmonatige Probezeit ab. Danach kann sieauf Lebenszeit zur Generalstaatsanwältin ernannt werden, bestätigtdie Justizverwaltung dem rbb. Geisels Sprecher beruft sich auf denDatenschutz und versagt dem rbb Antworten auf gestellte Fragen.