rbb exklusiv - Schäfer-Gümbel: Keine Koalitionsaussage der SPD vor der Bundestagswahl

Berlin (ots) - Der stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD,Torsten Schäfer-Gümbel, hat einer Koalitionsaussage der SPD vor derBundestagswahl eine Absage erteilt.Im rbb-Inforadio sagte er am Dienstag: "Wir müssen über Zielereden. Das, was wir inhaltlich wollen. Und dann werden wir auch alsstärkste Kraft bei der Bundestagswahl vom Feld gehen.Koalitionsdebatten sind immer nutzlos. Das gilt sowohl für Debattenin Richtung große Koalition als auch in Richtung rot-rot. Wobeiletztere Alternative sich bei der Bundestagswahl so nicht stellenwird."Es gehe für die SPD bei der Bundestagswahl konsequent darum,darüber zu reden, was man wolle und nicht mit wem man könne: "Allesist im Moment so im Umbruch, dass niemand eine Prognose geben kann."Er glaube deshalb, dass alle Parteien ohne Koalitionsaussage inden Bundestagswahlkampf gehen werden, betonte Schäfer-Gümbel.