rbb exklusiv: Schaar warnt vor flächendeckender Videoüberwachung

Berlin (ots) - Der ehemalige Bundesdatenschutzbeauftragte PeterSchaar hat sich dagegen ausgesprochen, Videoüberwachungflächendeckend auszuweiten.Videoüberwachung sei kein Instrument, das überall die gewünschtenErgebnisse bringe, sagte Schaar am Dienstag im rbb-Inforadio. Bei derTerrorbekämpfung könne sie sogar schädlich sein."Selbstmordattentäter legen es darauf an, Bilder zu produzieren.Diese Bilder werden dann von den Medien aufgegriffen und erzeugenAngst, das ist genau im Interesse der Terroristen. Man spielt ihnenalso in gewisser Weise in die Hände."Schaar wies die Forderung des Städte- und Gemeindebundes zurück,die Videoüberwachung flächendeckend auszuweiten. Man müsse genauhinschauen, wo eine Überwachung Sinn macht.Sie sei vor allem dort sinnvoll, wo besondereGefährdungssituationen bestehen, so Schaar. Da gehörtenWeihnachtsmärkte dazu, da stehe auch der Datenschutz überhaupt nichtdagegen. Die Überwachung müsse aber auch effektiv sein. "Da muss esMonitore geben, wo auch tatsächlich jemand drauf guckt, wenn eineStraftat passiert, dann muss diese Aufnahme auch schnell verfügbarsein. Das alles kostet eine Menge Geld und Personal." (jel)