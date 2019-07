rbb-exklusiv: SPD-Chefin Schwesig kritisiert Verteidigungsministerin

Berlin (ots) -Sperrfrist: 26.07.2019 06:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die amtierende SPD-Chefin Manuela Schwesig hat die Forderung derneuen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU)kritisiert, den Irak-Einsatz der Bundeswehr zu verlängern.Es gebe die klare Verabredung, dass dieses Mandat Ende Oktoberausläuft, sagte Schwesig am Freitag im Inforadio vom rbb: "Das giltzunächst für uns. Natürlich muss man sich die Lage immer neuangucken, aber ich rate Frau Kramp-Karrenbauer erst mal sichvielleicht selbst ein Lagebild zu machen." Die SPD sei eineFriedenspartei und wolle deshalb genau hinschauen, welcheAuslandseinsätze verlängert werden müssen und welche auslaufenkönnen.Schwesig kritisierte auch die Forderung von Kramp-Karrenbauer nachmehr Geld für die Bundeswehr: "Was nicht geht ist, dass jederVerteidigungsminister, jede Verteidigungsministerin der letzten Jahre- immer CDU - , immer nur nach mehr Geld ruft und gleichzeitig esnicht in den Griff kriegt, dass dieses Geld für eine gute Ausstattungbei der Bundeswehr ankommt."Die amtierende SPD-Chefin äußerte sich in den Interview außerdemzum Auswahlverfahren für den Parteivorsitz.Eine Ostbiographie sei bei der Bewerbung nicht zwingenderforderlich, betonte die Ministerpräsidentin vonMecklenburg-Vorpommern. Wichtig sei, dass die und der neueVorsitzende den Osten im Blick habe: "Die Menschen im Osten erwarten,dass ihre Lebensbiographie, auch ihre Lebensleistung positivanerkannt wird. Und das muss jeder Vorsitzende der Partei können,unabhängig davon wo er geboren ist und wo er herkommt."Das Interview mit Manuela Schwesig hören Sie am Freitag um 10.45Uhr im Inforadio vom rbb.Bitte SPERRFRIST 26.07.19, 6.00 Uhr beachten!Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell