Nach rbb exklusiv-Recherchen: Kulturstaatsministerin distanziert sich von der Zahl der Grenztoten - Korrektur nach unten

Berlin (ots) - Die Zahl der 327 "Todesopfer des DDR-Grenzregimesan der innerdeutschen Grenze", die 2017 erstmals in einer Studieveröffentlicht wurde, will Kulturstaatsministerin Monika Grütters(CDU) nicht mehr nennen. Das machte sie am Dienstagabend währendeiner Podiumsdiskussion deutlich. Ihre Distanzierung sei Folge einerÜberprüfung durch ihr Haus und andere Wissenschaftler, so Grütters.Strittige Fälle wurden dabei herausgenommen. Aber: "Mindestens 140Mauertote an der innerdeutschen Grenze werden von den meistenWissenschaftlern anerkannt", sagt Grütters in einem Bericht, der amMittwoch (10.4.2019) im ARD-Mittagsmagazin ausgestrahlt wurde.In Auftrag gegeben wurde die Studie, die 650.000 Euro gekostethat, 2012 vom damaligen Kulturstaatsminister Bernd Neumann (CDU).2017 stellte Grütters das Handbuch vor, gemeinsam mit den beidenAutoren Prof. Klaus Schroeder und Dr. Jochen Staadt vomForschungsverbund SED-Staat der FU Berlin. "Es ist eine valide Zahl,die wir jetzt ermittelt haben", sagte Staadt bei der Präsentation.Die Zahl der 327 Mauertoten ging danach um die Welt.Entbrannt ist die Diskussion darüber durch eine einjährigeRecherche des ARD-Mittagsmagazins. Im November 2018 zweifeltenReporter der Sendung, die vom rbb produziert wird, mindestens 50Fälle an: Beispielsweise zählt die Studie auch Offiziere, die Suizidbegingen, zu den Todesopfern des DDR-Grenzregimes. Fragwürdig istetwa der Umgang der Studie mit dem Fall Hans S., einem Major derNationalen Volksarmee, der sich 1988 nach einem Dienstgespräch selbsterschoss. Aus den Akten geht hervor, dass Hans S. jahrelang einAlkoholproblem hatte. Aufgrund dessen gab es auch beruflicheVerfehlungen. Die Studie führt Hans S. unter anderem deswegen als"Todesopfer des DDR-Grenzregimes" auf. Nach Recherchen desARD-Mittagsmagazins gibt es allerdings Hinweise darauf, dass er alsTäter eingeordnet werden kann. So soll er für die Staatssicherheitspioniert und Spitzel angeleitet haben, die wiederum Flüchtlingeverrieten.Die Autoren der Studie widersprachen damals den Recherchen desrbb. Einer Einladung zur Podiumsdiskussion am Dienstag waren dieAutoren nicht gefolgt. Auch auf Anfragen des Mittagsmagazins zuraktuellen Diskussion haben sie bislang nicht reagiert.Auf dem Podium vertrat Maria Nooke, Landesbeauftragte fürDDR-Unrecht Brandenburg eine eindeutige Haltung: "Ich finde an derStudie problematisch, dass da Fälle mit einander vermischt werden,die einfach nicht dazu gehören. So dass zum Beispiel Grenzoffiziere,die sich aufgrund einer schwierigen Lebenssituation, weil siealkoholisiert sind, oder weil sie gerade Probleme im Grenzdiensthaben, sich das Leben nehmen. Die kann ich nicht gleich setzen mitFlüchtlingen, die an der Grenze erschossen werden oder von Minenzerfetzt werden."Der Historiker Christian Sachse forderte als Vertreter derOpferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft: "Ich denke, dieStudie muss noch mal gründlich überarbeitet werden, Täter und Opermüssen methodisch sauber getrennt werden."Auch Monika Grütters wünscht sich eine Fortsetzung derwissenschaftlichen Diskussion.