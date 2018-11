rbb exklusiv: Raed Saleh: Hartz IV gehört abgeschafft - und zwar sofort

Berlin (ots) - Der Berliner SPD-Fraktionschef Raed Saleh gehtdavon aus, dass der wirtschaftliche Erfolg Deutschlands nicht primärauf die Hartz-IV-Reformen zurückzuführen ist. Die Menschen hätten denErfolg erarbeitet und man dürfe sie nicht "allzu sehr mit unfairenMaßnahmen drangsalieren", sagte Saleh am Donnerstagabend in der rbbAbendshow. Er forderte: "Ich finde, Hartz IV gehört abgeschafft - undzwar sofort."Zum beigelegten Streit mit dem Regierenden Bürgermeister MichaelMüller (SPD) sagte er: "Seit einer Woche sind wir ganz dickmiteinander." Angesprochen darauf, ob er den Posten Müllers gerneübernehmen würde, reagierte Saleh gelassen. Auch alsFraktionsvorsitzender könne er Themen setzen und die Partei nachvorne bringen. "In einer schwierigen Situation reagiert die Parteimit Geschlossenheit", so Saleh.Der SPD-Fraktionschef sieht trotz der schlechten Umfragewertekeine Notwendigkeit in die Opposition zu gehen. Seine Partei habe inden letzten Jahren viel geleistet. Saleh zeigte sich sogaroptimistisch: "Ich glaube, die SPD kriegt bald ihr Comeback". DieBerliner SPD kommt am Freitag (16.30 Uhr) zu einem zweitägigenParteitag zusammen. Von ihm erhoffen sich die Sozialdemokraten neuenSchwung.Die Berliner SPD lag in Umfragen zuletzt nur noch bei 16 Prozentund damit hinter Grünen und Linken - etwa gleichauf mit der CDU. Beieinem solchen Wahlergebnis könnten die Sozialdemokraten nicht längerdas Amt des Regierenden Bürgermeisters beanspruchen, das derzeitParteichef Michael Müller innehat.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgAbendshowChef vom DienstTel.: 030 - 97993 - 24 310abendshow@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell